Sci freestyle, azzurri in preparazione a Stubai per l’inizio della Coppa del Mondo: fratelli Tabanelli, osservati speciali

Il conto alla rovescia prosegue. La stagione invernale dello sci freestyle sta per cominciare e sarà un percorso molto particolare per la squadra italiana. Non è un mistero che i rappresentanti del Bel Paese sia un’annata speciale, visto quello che accadrà tra meno di 100 giorni, ovvero le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nulla vuol lasciato al caso e si seguirà un tabella di marcia per arrivare all’appuntamento dei Giochi nel miglior modo possibile. Nella compagine tricolore grandi attese per quello che potranno fare i fratelli Miro e Flora Tabanelli, con quest’ultima straordinaria protagonista nell’annata scorsa a livello internazionale.

I nostri portacolori stanno rifinendo la loro preparazione sulle nevi tirolesi di Stubai, in Austria. Oltre ai due emiliani, presenti anche Leonardo Donaggio, Renè Monteleone e Maria Gasslitter convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile Coppa del Mondo Valentino Mori.

Allenamenti che vorranno portare in condizioni gli azzurri alla prima tappa della Coppa del Mondo, prevista dal 21 al 22 novembre proprio nella località austriaca citata. Un round dove sarà di scena la specialità dello slopestyle.