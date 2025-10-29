Sci di fondo, Pellegrino faro del gruppo azzurro in raduno a Muonio verso la Coppa del Mondo

Entra nel vivo l’ultima fase della preparazione in vista della stagione olimpica per la Nazionale italiana di sci di fondo, che andrà in ritiro dal 2 al 17 novembre sulle nevi finniche di Muonio. Lo stage di allenamento della squadra A azzurra terminerà dunque meno di due settimane prima della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026, prevista a Ruka (sempre in Finlandia) dal 28 al 30 novembre.

Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato 14 atleti per il raduno finlandese verso il debutto stagionale nel circuito maggiore: la stella Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo e Lorenzo Romano tra gli uomini; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Maria Gismondi in campo femminile.

Allenamenti a Davos (Svizzera) invece dal 3 al 14 novembre per 14 atleti del gruppo Milano Cortina 2026: Simone Mocellini, Francesco De Fabiani, Giovanni Ticcò, Andrea Zorzi, Davide Ghio, Aksel Artusi, Gabriele Matli, Davide Negroni, Virginia Cena, Martina Di Centa, Beatrice Laurent, Marit e Ylvie Folie con i tencici Renato Pasini, Fulvio Scola, Tullio Grandelis e Stefano Zampieri.

Previsto infine un raduno a Livigno dal 3 al 9 novembre per i seguenti fondisti della squadra Junior e di Interesse Nazionale: Federico Pozzi, Niccolò Giovanni Bianchi, Marco Pinzani, Alessio Romano, Luca Ferrari, Daniel Pedranzini, Luca Pietroboni, Marie Schwitzer, Vanessa Cagnati, Marta Belotti, Caterina Milani, Edoardo Trombetta, Dante Barp, Thomas Maestri, Francesco Romagna, Mattia Marinoni, Giacomo Barale, Claire Frutaz, Chiara Doliana, Emma Schwitzer, Alice Leoni, Clara Facchini e Martina Bisson.