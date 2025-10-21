Sci alpino, Sofia Goggia cerca continuità in gigante. Un pensierino alla Coppa del Mondo generale o focus sui Giochi?

Il grave infortunio di Federica Brignone ha privato l’Italia della regina della scorsa stagione, ma potrebbe proprio essere un’altra azzurra a prendersi il trono quest’anno. Sofia Goggia si presenta al cancelletto di partenza del gigante di Soelden con ambizioni decisamente importanti e che uniscono i pensieri di una Coppa del Mondo da grande protagonista e quelli di un’Olimpiade dove l’obiettivo è andarsi a prendere l’oro sulle nevi di casa di Cortina.

Prima dei Giochi, però, come ha voluto ribadire più volte la stessa Sofia ci sono mesi di Coppa del Mondo da affrontare al meglio, proprio per arrivare al massimo della forma fisica e mentale all’appuntamento olimpico. L’assenza di Brignone e una Shiffrin che dovrebbe stare lontana dalla velocità sicuramente aprono spiragli importanti per la bergamasca, che potrebbe cominciare un duello a distanza con la grande favorita, la svizzera Lara Gut-Behrami.

Le due combatteranno nelle stesse specialità, ma l’elvetica ha il vantaggio di essere al momento più competitiva in gigante. Proprio in questa specialità ci deve essere l’ulteriore salto di qualità da parte di Goggia, che comunque già nell’ultima stagione ha mostrato che il lungo lavoro tra le porte larghe è stato decisamente importante. L’obiettivo ora deve essere quello di trovare continuità e costanza gigante dopo gigante fino ad arrivare alle posizioni da podio.

Lottare per la Coppa del Mondo è assolutamente un obiettivo per Goggia, ma è chiaro che passa moltissimo dal rendimento in gigante. La gara di Soelden è decisamente atipica, perchè poi ci saranno ancora delle settimane prima del via ufficiale, ma è comunque un test per valutare lo stato di forma e cosa serve prima di partire realmente con una stagione che si prospetta essere lunga, estenuante, ma si spera anche emozionante e vincente.