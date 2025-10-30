Sci alpino, raduno in Norvegia per Vinatzer e gli slalomisti azzurri

Dopo l’antipasto di Soelden, la Coppa del Mondo di sci alpino riprenderà tra qualche settimana a Levi, precisamente nel weekend del 15-16 novembre con un doppio slalom sulle nevi finlandesi. Sabato toccherà alle donne, mentre domenica spazio agli uomini e proprio gli azzurri dei rapid gates si stanno allenando in questi giorni per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale.

Il direttore tecnico Massimo Carca ha convocato infatti Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Matteo Canins, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera per un raduno da domani fino a martedì ad Oslo. Nella capitale norvegese ci saranno dunque solamente i sei slalomisti azzurri che fanno parte del gruppo WC1 delle discipline tecniche della nazionale italiana.

C’è sicuramente attesa soprattutto su Alex Vinatzer, che ben si è comportato all’esordio a Soelden in gigante con un ottavo posto finale grazie ad una splendida rimonta nella seconda manche. Da capire ora come l’altoatesino si comporterà tra i pali dello slalom, dopo che nella stagione passata non è mai riuscito a trovare continuità tra una specialità e l’altra.

Tornerà in gara quest’anno anche Tommaso Sala, che ha saltato tutta la stagione passata per via di un infortunio. Sicuramente un rientro importante per la squadra azzurra, visto che il nativo di Milano ha le qualità per stare con costanza tra i primi dieci della classifica.

Saranno settimane importanti le prossime per gli slalomisti. Infatti dopo l’esordio a Levi, saranno impegnati anche il weekend successivo sulla pista austriaca di Gurgl, ultimo appuntamento europeo prima della trasferta americana dove comincerà anche la velocità.