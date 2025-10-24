Sci alpino, il gigante di Soelden dà il via alla stagione: Marco Odermatt vuole mettere subito le cose in chiaro

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è pronta a prendere il via in maniera ufficiale. La prima gara della nuova stagione sarà un grande classico, ovvero il gigante di Soelden (Austria). Sul ghiacciaio del Rettenbach, quindi, andremo a vivere l’esordio della nuova annata con la gara tra le porte larghe che andrà a consegnare i primi 100 punti in classifica e, soprattutto, toglierà la ruggine di dosso ai protagonisti del Circo Bianco.

La gara sulle nevi austriache si disputerà domenica 26 ottobre con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. Chi uscirà vittorioso dal primo gigante dell’anno? Ovviamente il primo nome da mettere in cima alla lista dei favoriti non può che essere quello di “Sua Maestà” Marco Odermatt. Il ventottenne svizzero, che ha vinto le ultime 4 Coppe del Mondo generali e di specialità, vuole il pokerissimo dall’alto della sua capacità di dominare tra le porte larghe.

Marco Odermatt e poi…? I rivali non mancheranno anche se, loro sono i primi a saperlo, contro lo svizzero sarà quanto mai complicato farsi largo per il gradino più alto del podio. Tra i nomi dei possibili avversari mettiamo i suoi connazionali Loic Meillard e Thomas Tumler che nella passata stagione hanno già fatto vedere cose interessanti, senza dimenticare ovviamente i norvegesi Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen. Mancherà, invece, Marcel Hirscher, ancora alle prese con il lungo recupero dopo il brutto infortunio dell’anno scorso.

In casa Italia cosa dovremo aspettarci? Al cancelletto di partenza vedremo Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Giovanni Franzoni e Tobias Kastlunger. Gli azzurri cercheranno di iniziare con piede giusto in una specialità che, negli ultimi anni, ha regalato ben poche soddisfazioni. La voglia di invertire il trend, però, è notevole, tenendo bene a mente come il grande obiettivo stagionale saranno i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.