Sci Alpino
Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Soelden: solo 2 podi, l’ultimo 13 anni fa
Prende il via ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Come tradizione il primo appuntamento nella nuova annata si disputa in una località ben precisa, ovvero Soelden. Il ghiacciaio del Rettenbach farà da scenario all’esordio stagionale con il classico gigante inaugurale.
Per essere precisi, però, l’Italia si trova in uno dei posti meno fortunati dal punto di vista dei risultati. Il settore maschile, infatti, non ha mai vinto a Soelden. Anzi, nel complesso sono arrivati la miseria di due podi. Appena due secondi posti in totale. Un trend assolutamente negativo che andrà assolutamente invertito, contando di mettere un azzurro sul podio dopo 13 lunghissimi anni di assenza…
Andiamo a ripercorrere con la memoria i risultati degli italiani sulle nevi austriache. Il primo sorriso per i colori azzurri sul ghiacciaio del Rettenbach arriva il 24 ottobre 2004, esattamente 21 anni fa, con Massimo Blardone che chiude al secondo posto a ben 1.17 secondi da Bode Miller che domina la scena con il miglior tempo in entrambe le manche. Completa il podio il finlandese Kalle Palander a 1.48.
Il secondo podio italiano in quel di Soelden arriva il 28 ottobre 2012 e porta la firma di Manfred Moelgg che conclude al secondo posto alle spalle di un altro statunitense, questa volta Ted Ligety, che domina in maniera impressionante, rifilando un distacco di 2.75 all’azzurro. In terza posizione chiude “Sua Maestà” Marcel Hirscher a 3.12.