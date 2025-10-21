Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Soelden: lo scorso anno vinse Federica Brignone

Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione del Circo Bianco al femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, infatti, scatterà nel corso del prossimo fine settimana con il classico esordio rappresentato dal gigante di Soelden (Austria). Una pista che ha spesso regalato grandi soddisfazioni ai nostri colori. Nel complesso, infatti, le azzurre hanno totalizzato 4 vittorie, 4 secondi e 5 terzi posti. Andiamo a ripercorrerli con la memoria.

Il primo appuntamento sul ghiacciaio del Rettenbach prende luogo il 31 ottobre 1993 con il successo della fuoriclasse austriaca Anita Wachter, davanti alla francesi Sophie Lefranc-Duvillard e Carole Merle. Nella seconda edizione, disputata il 26 ottobre 1996, arriva un brillante secondo posto per la leggendaria Deborah Compagnoni, tra le due tedesche Katja Seizinger e Hilde Gerg. La nostra portacolori centra un terzo posto anche il 24 ottobre 1998, nella gara vinta dalla norvegese Andrine Flemmen, con l’austriaca Alexandra Meissntizer seconda. Per trovare di nuovo una italiana sul podio bisogna aspettare fino al 27 ottobre 2007 con lo splendido successo di Denise Karbon, davanti alla statunitense Julia Mancuso ed alla austriaca Kathrin Zettel. Di nuovo a podio l’altoatesina, un terzo posto nel 24 ottobre 2009 nel gigante vinto dalla finlandese Tanja Poutiainen e Kathrin Zettel.

Terzo posto anche per Manuela Moelgg il 22 ottobre 2011 nella gara che vede la doppietta tedesca con Viktoria Rebensburg davanti a Kathrin Hölzl. Nelle ultime edizioni è grande Italia. Federica Brignone centra uno splendido successo il 24 ottobre 2015 davanti a Mikaela Shiffrin ed alla rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather. 12 mesi dopo, il 22 ottobre 2016, Marta Bassino è terza alle spalle di Lara Gut e Mikaela Shiffrin, quindi 28 ottobre 2017 è Manuela Moelgg terza nel gigante vinto da Viktoria Rebensburg davanti alla francese Tessa Worley. Si passa al 27 ottobre 2018 e Federica Brignone è seconda alle spalle della stessa transalpina, davanti a Mikaela Shiffrin, quindi si arriva al 17 ottobre 2020 con la strepitosa doppietta Marta Bassino-Federica Brignone che trionfano davanti a Petra Vlhova.

I risultati positivi sul ghiacciaio del Rettenbach non sono certo conclusi. Il 28 ottobre 2023, infatti, la solita Federica Brignone centra la piazza d’onore (a 2 soli centesimi di distacco) da Lara Gut-Behrami, mentre il podio viene completato da Petra Vlhova a 14. Arriviamo all’ultima edizione con il trionfo di Federica Brignone che precede per 17 centesimi Alice Robinson e per 1.08 Julia Scheib, dando il là alla sua strepitosa stagione, culminata con la seconda Sfera di Cristallo.