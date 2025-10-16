Sci alpino, i gigantisti rifiniscono la preparazione verso Soelden. C’è anche Dominik Paris

L’appuntamento è fissato dal 25 al 26 ottobre sulla celebre Rettenbach a Soelden (Austria). I due giganti donne e uomini daranno il via alle danze nel Circo Bianco, in una stagione in cui il massimo circuito internazionale sarà una sorta di trampolino di lancio in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento nel quale la squadra italiana, ovviamente, vuole arrivare al meglio possibile.

A questo proposito, come riportato dal sito della FISI, il gruppo WC1 delle discipline tecniche è stato convocato dal direttore tecnico Massimo Carca per una nuova seduta di allenamento che dal 20 al 23 ottobre in Val Senales (Bolzano), precederà il debutto sulle nevi austriache della Coppa del Mondo di sci alpino.

A questo raduno prenderanno parte Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Giovanni Borsotti, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e Dominik Paris. Desta interesse la presenza del campione della Val d’Ultimo, protagonista in chiusura della stagione passata con la vittoria del superG a Kvitfjel, grazie a cui ha eguagliato un mito come Gustav Thöni.

I due atleti Stefano Pizzato e Davide Seppi si alleneranno invece sulle medesime nevi tra il 18 ed il 20 ottobre. Come precisato dal sito della Federazione, sempre in Val Senales, tra il 19 ed il 26 ottobre, sarà presente anche il gruppo polivalenti di Coppa Europa con Jakob Franzelin, Emanuel Lamp, Lorenzo Gerosa, Pietro Broglio, Andrea Bertoldini, Luca Ruffinoni, Francesco ed Enrico Zucchini.