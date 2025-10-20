Sci alpino, Federica Brignone non sarà a Soelden. Recupero lento e tanti dubbi verso l’obiettivo Milano Cortina

Quando tornerà Federica Brignone? Questa è la domanda che tutto il mondo dello sci azzurro continua a porsi ormai da mesi e da quel maledetto infortunio ai Campionati Italiani, che ha aumentato l’incertezza, la paura e il dubbio sulla presenza della valdostana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nell’incontro con la stampa di qualche giorno fa, proprio Brignone ha specificato più volte che non c’è un momento preciso in cui tornerà sulla neve e soprattutto alle gare. C’era l’ipotesi di fine dicembre o inizio gennaio, ad un mese dall’evento a Cinque Cerchi, ma restano le perplessità se davvero se Federica tornerà in questa stagione o se addirittura la si potrà rivedere solo dalla prossima.

Tra qualche giorno si alza il sipario con il solito antipasto da Soelden, ma già il mese di dicembre sarà molto compresso con tanti appuntamenti e lo stesso anche a gennaio, visto che comunque la pausa per le Olimpiadi incide molto sul calendario della Coppa del Mondo. Inutile quasi dirlo che l’assenza di Brignone è pesantissima, perchè l’Italia perde prima di tutto la detentrice della sfera di cristallo e poi soprattutto una dominatrice in gigante e un’atleta capace di essere decisamente competitiva per la vittoria anche nelle prove veloci.

Sicuramente Federica metterà il suo spirito da guerriera anche in questo periodo di recupero dall’infortunio. Le Olimpiadi in casa sono chiaramente un evento a cui è difficile davvero rinunciare e non c’è alcun dubbio che Brignone ci proverà davvero fino all’ultimo giorno per essere della partita sulla pista di Cortina. Sicuramente tra un mese qualche dubbio sarà sciolto e ci saranno più certezze, per un’Italia che attende e spera la sua campionessa.