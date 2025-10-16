Scherma, la giovanissima nazionale maschile di sciabola si allena a Bologna

La nazionale italiana di sciabola maschile ha oggi svolto un allenamento al CUS di Bologna, con la partecipazione di talenti emergenti e giovani talentuosi. A guidare il nutrito gruppo di sciabolatori è stato il veterano Luigi Samele, quattro volte medagliato olimpico e simbolo della scherma italiana. Con lui, presente anche un campione come Luca Curatoli, capitano della squadra campione del mondo in carica.

La scelta del Commissario Tecnico Andrea Tarantino, al termine del ritiro collegiale della sciabola maschile, simboleggia un vero e proprio ricambio generazionale tra i più esperti ed i nuovi talentuosi sciabolatori azzurri. Con loro, oltre ai già citati Samele e Curatoli, erano presenti anche Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, tutti protagonisti del titolo Mondiale di Tblisi.

Il CT ha voluto convocare schermitori giovanissimi per l’ultima tappa a Bologna, andando a comporre una nazionale con un’età media di circa vent’anni. Tra gli sciabolatori più giovani anche tre Under 23: Edoardo Cantini (2004), Marco Mastrullo (2003) e Cosimo Bertini (2005) e cinque atleti appartenenti alla categoria Giovani: i tre fratelli Edoardo (2006), Valerio (2007) e Leonardo Reale (2008), Massimo Sibillo (2007) e Andrea Tribuno (2008). Una svolta quindi anagrafica con l’obiettivo di far crescere più velocemente i nuovi talenti italiani, in attesa della prima tappa di Coppa del Mondo di Algeri.