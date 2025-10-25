Scheib domina la prima manche a Soelden, fuori Goggia: per l’Italia è già buio pesto

Julia Scheib sogna la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. L’austriaca fa il vuoto nella prima manche del gigante di Soelden, rifilando distacchi abissali a tutte le avversarie. Prestazione superlativa della 27enne di Deutschlandsberg, che ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato, chiudendo con il miglior parziale negli ultimi due intermedi tra fine muro e tratto conclusivo.

Se la lotta per la vittoria sembra quasi già chiusa, quella per il podio è veramente apertissima, visto che dietro a Scheib c’è completamente un’altra gara con tante atlete tutte vicino. Al secondo posto attualmente c’è l’americana Paula Moltzan, staccata di 1.28 dalla testa della classifica. Terza posizione per la croata Zrinka Ljutic (+1.32), che precede di pochissimo Lara Colturi, quarta ad 1.34 da Scheib.

Quinta piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami (+1.54), che ha perso quasi un secondo nel piano finale. Dietro all’elvetica c’è la grande rivale per la classifica generale Mikaela Shiffrin (+1.69). L’americana, partita con il pettorale numero 20, si è difesa nella prima parte, perdendo poi anche lei progressivamente fino al traguardo. Settime a pari merito la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.87); mentre completano la Top-10 l’americana Katie Hansen (+2.01), bravissima ad inserirsi con il 25, e la canadese Valerie Grenier (+2.13). Solamente undicesima la neozelandese Alice Robinson (+2.14), tra le favorite della vigilia e molto deludente in questa prima manche.

Termina sul muro la prima manche di Sofia Goggia. La bergamasca, che accusava 64 centesimi al secondo intermedio, si è agganciata ad un palo su una curva verso destra ed è finita in rotazione. Per fortuna la caduta non ha portato conseguenza all’azzurra, che sicuramente sperava in un inizio decisamente migliore di stagione.

La migliore delle azzurre è stata Asja Zenere, che si è piazzata in diciannovesima posizione a 2.91. Tutte eliminate dopo la prima manche le altre italiane: 40a Laura Steinmair (+5.07), 43a Giorgia Collomb (+5.23), 44a Ilaria Ghisalberti (+5.35), 49a Giulia Valleriani (+5.90), 51a Sophie Mathiou (+6.53), 52a Elisa Platino (+7.08). Caduta, invece, per Lara Della Mea.