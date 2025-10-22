Pallavolo
Scandicci da brividi! Batte Milano nel big match in Serie A1. Egonu segna più di Antropova, ma non basta
Scandicci ha vinto l’attesissimo big match contro Milano, anticipo della tredicesima giornata della Serie A1 di volley femminile (originariamente prevista a dicembre, ma il cambio di data si è reso necessario per la concomitanza con il Mondiale per Club). La formazione toscana, reduce dal ko contro Cuneo e dalla sofferta affermazione al tie-break nel derby con Firenze, si è imposta con uno schiacciante 3-0 (25-23; 25-22; 25-23) di fronte al proprio pubblico del Pala Big Mat di Firenze.
La Savino Del Bene ha infilato la quarta vittoria in campionato e ha agganciato Conegliano e Novara in testa alla classifica generale con undici punti all’attivo, ma con un incontro disputato in più rispetto alle venete e alle piemontesi. Milano si è dovuta inchinare di fronte alle padrone di casa dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana lo scorso anno, dopo essere finalmente riuscita a battere le Pantere. Seconda sconfitta stagionale per le meneghine, che dieci giorni fa avevano perso con Chieri al tie-break e che ora si trovano al sesto posto in classifica generale con sette punti all’attivo.
Nel primo set, sul 19-19, Weitzel ha firmato due ace consecutivi e poi ci hanno pensato Antropova e Skinner a difendere il break (24-22), precedendo la chiusura di Weitzel in primo tempo. Nel secondo parziale, sul 17-16, Egonu ha commesso un paio di errori: 19-16, break difeso (23-21), botta e risposta tra Antropova ed Egonu, poi il mani-out di Antropova chiude i conti. Strappi e recuperi nella terza frazione, si arriva sul 23-23: gran diagonale di Antropova e poi la stoccata di Weitzel per fare festa.
Paola Egonu ha segnato più punti nell’attesissimo duello tra opposti con Ekaterina Antropova: 21 per la capitana di Milano e 18 per il terminale offensivo di Scandicci. Prove di spessore da parte di Avery Skinner (14) e Camilla Weitzel (11), 4 per Caterina Bosetti, 7 per Emma Graziani. Tra le fila di Milano vanno annotati gli undici punti del martello Khalia Lanier, gli 8 della centrale Hena Kurtagi e i 6 della schiacciatrice Elena Pietrini.