Scacchi: World Cup 2025 al via. C’è Lorenzo Lodici, possibile 2° turno con Niemann

Va in scena a partire da domani la World Cup 2025, uno degli eventi di primo piano degli scacchi dell’annata. Il principio è quello che la FIDE varò per il suo campionato mondiale negli anni della separazione delle corone iridate: turni a eliminazione diretta fino all’ultimo atto. In questo caso sono otto, con alcuni giocatori (i migliori 50 sui 206 partecipanti), che si addentreranno in un universo fatto di quasi un mese che servirà a determinare tre partecipanti al Torneo dei Candidati 2026, l’evento che determinerà lo sfidante al titolo mondiale di Gukesh Dommaraju.

Chiaramente, la presenza del Campione del Mondo in carica introduce una variabile: qualora egli entrasse nei primi tre, sarebbe il quarto a prendersi la scena. Chiaramente si va a scalare anche in caso di approdo tra i migliori dell’olandese Anish Giri e del tedesco Matthias Bluebaum, entrambi qualificati. Il torneo funziona così: ogni turno ha un minimatch con due partite, una al giorno, a cadenza classica, e un terzo giorno riservato agli spareggi. Si va avanti così fino alla finale. I giorni di riposo sono questi: 10 e 20 novembre. Prize money totale di 2 milioni di dollari: al primo ne vanno 120.000, al secondo 85.000, al terzo 60.000, al quarto 50.000, agli eliminati nei quarti 35.000 e così via con quote di 25.000, 17.000, 11.000, 7.000 e 3.5000.

Il seeding del torneo è stato determinato dalla lista FIDE di ottobre, eccezion fatta per Gukesh che, dato lo status di Campione del Mondo, è numero 1 (sarebbe altrimenti stato numero 7). Si gioca a Goa, in India, e chiaramente l’attenzione sarà tutta per i grandi talenti indiani: oltre allo stesso Gukesh, Arjun Erigaisi, Rameshbabu Praggnanandhaa, Vidit Gujrathi, Aravindh Chithambaram, Nihal Sarin, Pentala Harikrishna (che è di una generazione leggermente più in là). Presente una bella fetta dei big in cerca del posto ai Candidati. Tra i vari Giri, So, Wei Yi, Abdusattorov, Nepomniachtchi, Rapport, Aronian e via dicendo, un posto d’onore spetta a Vincent Keymer, forse uno degli uomini più apprezzati del tempo recente per il suo stile di gioco. Il tedesco è nel suo miglior momento, e in molti lo vorrebbero ai Candidati a sparigliare le carte. Tanti occhi puntati anche su Abhimanyu Mishra, 16 anni, il più giovane Grande Maestro di sempre a 12 anni, 4 mesi e 25 giorni, capace recentemente di battere Gukesh al Grand Swiss. E anche su Faustino Oro, il prodigio dodicenne argentino sul quale in tanti hanno puntato gli occhi da almeno un paio d’anni (e in Argentina è un attimo a sperare in un nuovo Miguel Najdorf).

C’è anche un pezzo d’Italia con Lorenzo Lodici. Diventato numero 1 d’Italia scalzando Daniele Vocaturo, il classe 2000 è atteso da una chance non da poco. Vincendo al primo turno, infatti, avrebbe la possibilità di misurarsi con il “bad boy” degli scacchi, Hans Moke Niemann, che dopo tutte le vicende di cui si è ampiamente discusso sul suo conto è diventato numero 20 del mondo. I due non si sono mai affrontati alla scacchiera, ma prima c’è da prendersi una rivincita sull’azero Read Samadov, che ha sconfitto Lorenzo agli ultimi Europei individuali con una Nimzo-Indiana.

Nel 2023 ha vinto Magnus Carlsen, che però quest’anno non partecipa ed in generale ha i suoi buoni problemi con la FIDE. Ci aveva esaltato la cavalcata di Daniele Vocaturo, che aveva sconfitto Volokitin e Dubov prima di fermarsi contro Saleh nel quarto turno, in quello che poi sarebbe diventato il clamoroso lato di tabellone di Nijat Abasov, con l’azero inaspettatamente quarto e facente parte dei Candidati 2024. Prima di Vocaturo, il miglior risultato italiano è appartenuto a Fabiano Caruana, quando giocava per il nostro Paese: nel 2013 si spinse fino ai quarti, dove perse dal francese Maxime Vachier-Lagrave. Questo, naturalmente, da quando (2007) il format è sostanzialmente quello attuale. In ultimo, va ricordato l’orario di gioco: si parte sempre alle 10:30 italiane, le 15:00 di Goa (sono quattro e mezza le ore di fuso orario). Sarà, questo è certo, un novembre ad alta tensione.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Gukesh (IND) [1]-Bye

Nogerbek (KAZ) [128]-Raja Rithvik (IND) [129]

Gurel (TUR) [165]-Efimov (MON) [192]

F. Svane (GER) [64]-Husbands (BAR) [193]

Sargsyan (ARM) [33]-Bye

Cori (PER) [96]-Aldiyar (KAZ) [161]

Yilmaz (TUR) [97]-Harshavardhan (IND) [160]

Bu Xiangzhi (CHN) [32]-Bye

Yu Yangyi (CHN) [17]-Bye

Lupulescu (ROU) [112]-Blohberger (AUT) [145]

Narayanan [IND) [8]-Rojas (PER) [176]

Vitiugov (ENG) [48]-Bye

Theodorou (GRE) [49]-Bye

Indjic (SRB) [80]-Schnaider (ARG) [77]

Petrov (MNE) [113]-Ghazarian (USA) [144]

Sindarov (UZB) [16]-Bye

Mamedyarov (AZE) [9]-Bye

Kantor (HUN) [120]-Rodrigue-Lemiuex (CAN) [137]

Bacrot (FRA) [73]-Mwali (ZAM) [184]

Grandelius (SWE) [56]-Mohamed (PLE) [201]

Oparin (USA) [41]-Bye

Dardha (BEL) [88]-Banh (VIE) [169]

Nesterov (FID) [105]-Atabayev (TKM) [152]

Harikrishna (IND) [24]-Bye

J. van Foreest (NED) [25]-Bye

Neiksans (LAT) [104]-Suleymenov (KAZ) [153]

Henriquez Villagra (CHI) [89]-Agibileg (MGL) [168]

Sarana (SRB) [40]-Bye

Martinez (MEX) [57]-Isaak (KOR) [200]

Ivic (SRB) [72]-Orozbaev (KGZ) [185]

Flores (ARG) [121]-Makhnev (KAZ) [136]

Abdusattorov (UZB) [8]-Bye

So (USA) [5]-Bye

Bogner (SUI) [124]-Stremavicius (LTU) [133]

Tari (NOR) [69]-Reja Neer (BAN) [188]

Pranav (IND) [68]-Boulrens (ALG) [197]

Nguyen (CZE) [37]-Bye

Iniyan (IND) [92]-Berdayes Ason (CUB) [165]

Huschenbeth (GER) [101]-Bellahcene (ALG) [156]

Yakubboev (UZB) [28]-Bye

Liang (USA) [21]-Bye

Warmerdam (NED) [108]-Lalith Babu (IND) [149]

R. Svane (GER) [85]-Vazquez (URU) [172]

Mamedov (AZE) [44]-Bye

Rodshtein (ISR) [53]-Qin (NZL) [204]

Sargissian (ARM) [76]-Liyanage (SRI) [181]

Ghosh (IND) [117]-Peng Xiongjian (CHN) [140]

Nepomniachtchi (FID) [12]-Bye

Le Quang Liem (VIE) [13]-Bye

Jobava (GEO) [116]-Cardoso (COL) [141]

Yuffa (ESP) [77]-Thavandiran (CAN) [180]

Xiong (USA) [52]-Li (HKG) [205]

Deac (ROU) [45]-Bye

Suleymanli (AZE) [84]-Laohawirapap (THA) [173]

Karthik (IND) [109]-Garcia Pantoja (COL) [148]

Aravindh (IND) [20]-Bye

Bluebaum (GER) [29]-Bye

Adly (EGY) [100]-Grigoryan (ARM) [157]

Zemlyanskii (FID) [93]-Pantsulaia (GEO) [164]

Robson (USA) [36]-Bye

Donchenko (GER) [61]-Kigigha (NIG) [194]

Anton Guijarro (ESP) [68]-Silva (ANG) [189]

Can (TUR) [125]-Maksimovic (BIH) [132]

Giri (NED) [4]-Bye

Praggnanandhaa (IND) [3]-Bye

Subelj (SLO) [26]-Kuybokarov (AUS) [131]

Hovhannisyan (ARM) [67]-Kavin (MAL) [190]

Sadhwani (IND) [62]-Barrish (RSA) [195]

Murzin (FID) [35]-Bye

Meier (URU) [95]-Saha (IND) [64]

Bai Jinshi (CHN) [99]-Fawzy (EGY) [158]

Dubov (FID) [30]-Bye

Vidit (IND) [19]-Bye

Brkic (CRO) [110]-Oro (ARG) [147]

Ivanchuk (UKR) [83]-Fahad (BAN) [174]

Shankland (USA) [46]-Bye

Erdogmus (TUR) [51]-Abugenda (LBA) [206]

Mendonca (IND) [78]-Shixu Wang (CHN) [79]

Supi (BRA) [115]-Radamantys Galaviz (MEX) [142]

Rapport (HUN) [14]-Bye

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Bye

Ganguly (IND) [118]-Ahmadzada (AZE) [139]

Martirosyan (ARM) [75]-Duta (INA) [182]

Artemiev (FID) [54]-Ndahangwapo (NAM) [203]

Navara (CZE) [43]-Bye

Grebnev (FID) [86]-Quizon (PHI) [171]

Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Deshmukh (IND) [150]

Sarin (IND) [22]-Bye

Esipenko (FID) [27]-Bye

Abasov (AZE) [102]-Suyarov (UZB) [155]

Idani (IRI) [91]-Cori Quispe (MEX) [166]

Karthikeyan (IND) [38]-Bye

Kollars (GER) [59]-Salih (EGY) [198]

Pranesh (IND) [70]-Akhmedinov (KAZ) [187]

Kovalev (FID) [123]-Velten (FRA) [134]

Keymer (GER) [6]-Bye

Wei Yi (CHN) [7]-Bye

Piorun (POL) [122]-Lobanov (FID) [135]

Amin (EGY) [71]-Mandizha (ZIM) [186]

Gledura (HUN) [58]-Amdouni (TUN) [199]

Saric (CRO) [39]-Bye

Daneshvar (IRI) [90]-Salinas Herrera (CHI) [167]

Motylev (ROU) [103]-Avila Pavas (COL) [154]

Maghsoodloo (IRI) [26]-Bye

Sevian (USA) [23]-Bye

Tin (INA) [106]-Lashkin (MLD) [151]

Najer (FID) [87]-Rakotomaharo (MAD) [170]

Christiansen (NOR) [42]-Bye

Adams (ENG) [55]-Alrehaili (KSA) [202]

Cheparinov (BUL) [74]-Cordoba Roa (COL) [183]

Lodici (ITA) [119]-Samadov (AZE) [138]

Niemann (USA) [10]-Bye

Aronian (USA) [15]-Bye

Bartel (POL) [114]-Ghosh (IND) [143]

Saleh (UAE) [79]-Tran (JPN) [78]

Mishra (USA) [50]-Bye

Wojtaszek (POL) [47]-Bye

Lagarde (FRA) [82]-Amartuvshin (MGL) [175]

Fier (BRA) [111]-Parligras (ROU) [146]

Fedoseev (SLO) [18]-Bye

Alekseenko (AUT) [31]-Bye

Woodward (USA) [98]-Gusain (IND) [159]

Cheng (AUS) [95]-Jagadeesh (SIN) [162]

Leko (HUN) [34]-Bye

Vokhidov (UZB) [63]-Ilkhomi (TJK) [194]

Chigaev (ESP) [66]-Elbilia (MOR) [191]

Mekhitarian (BRA) [127]-Petrov (BUL) [130]

Erigaisi (IND) [2]-Bye