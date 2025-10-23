Rugby, Test Match: Cile, i convocati per sfidare l’Italia

Il rugby cileno sta scrivendo diverse nuove pagine della propria storia. Prima la conquista di un posto ai Mondiali di Australia 2027 – non una prima volta, ma arrivata dalla vittoria contro le ben più quotate Samoa – e ora una sfida affascinante contro l’Italia allo Stadio Marassi di Genova, la prima volta per i sudamericani contro uno dei top team mondiali fuori dalla finestra della Rugby World Cup.

Un test match nato quasi per caso, proprio per sostituire nel calendario internazionale le Samoa che dovevano giocare a Genova contro gli azzurri. Ma con i pacifici obbligati a giocarsi fino alla fine la qualificazione iridata, ecco che lo spot del test match di novembre si è aperto ai cileni, che si presenteranno con una rosa molto rinnovata per affrontare la squadra di Gonzalo Quesada.

Nonostante qualche assenza pesante, il gruppo cileno si presenta compatto e maturo, con il blocco principale proveniente dai Selknam, la franchigia di Super Rugby Americas. Mancano però i giocatori impegnati nei campionati francesi, trattenuti dai club come da accordi presi in fase di qualificazione, oltre a infortuni che hanno tolto dalla mischia uomini chiave come il capitano Martín Sigren e l’ala Nicolás Garafulic.

A guidare la squadra ci sarà ancora Rodrigo Fernández, il campione con la maglia numero 10, ben conosciuto dagli appassionati italiani per le sue stagioni con Petrarca e Colorno. Accanto a lui, il centro Matías Garafulic e il piazzatore Santiago Videla completano un reparto arretrato ricco di talento e fantasia. Il Cile arriva a Genova con entusiasmo, un’identità chiara e la consapevolezza di rappresentare un intero continente in ascesa. Per l’Italia sarà un test interessante; per i Cóndores, un nuovo capitolo della loro entusiasmante scalata nel rugby mondiale.

CILE – i convocati

Piloni

Norman Aguayo (Selknam, 6 caps)

Javier Carrasco (Selknam, 36 caps)

Salvador Lues (Selknam, 32 caps)

Emiliano Shae (Selknam, esordiente)

Baltazar Gurruchaga (Selknam, esordiente)

Iñaki Gurruchaga (Selknam, 27 caps)

Tallonatori

Augusto Böhme (NOLA Gold, 36 caps)

Jorge Delgado (Selknam, 1 cap)

Benjamín Moreno (DOBS, esordiente)

Seconde linee

Santiago Pedrero (Selknam, 23 caps)

Bruno Sáez (Selknam, 10 caps)

Augusto Vilanueva (Selknam, 1 cap)

Terze linee

Raimundo Martínez (Selknam, 28 caps)

Clemente Saavedra (Selknam, 38 caps)

Santiago Valenzuela (Selknam, 1 cap)

Alfonso Escobar (Selknam, 34 caps)

Joaquin Milesi (Selknam, 8 caps)

Ernesto Tchimino (Selknam, 10 caps)

Mediani di mischia

Lucas Berti (Montpellier, 9 caps)

Juan Sebastián Bianchi (Selknam, esordiente)

Mediani di apertura

Rodrigo Fernández (svincolato, 34 caps)

Juan Cruz Reyes (Selknam, 11 caps)

Tomás Salas (Selknam, 9 caps)

Centri

Rodrigo Araya (DOBS, esordiente)

Matías Garafulic (Selknam, 25 caps)

Domingo Saavedra (Selknam, 36 caps)

Santiago Videla (Miami Sharks, 42 caps)

Ali/estremi

Clemente Armstrong (Selknam, 3 caps)

Cristóbal Game (Selknam, 12 caps)

Federico Kennedy (Selknam, esordiente)

Nicolás Saab (Selknam, 8 caps)

Felipe Méndez (Selknam, esordiente)