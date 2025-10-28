Rugby
Rugby, Test Match: Australia, i convocati in vista dell’Italia
L’Australia sarà la prima avversaria dell’Italia nei test match autunnali, sabato 8 novembre a Udine, e Joe Schmidt ha già mostrato le sue carte annunciando una lista di 34 convocati che mescola esperienza e rinnovamento. Dopo la vittoria sofferta contro il Giappone a Tokyo, il tecnico neozelandese ha confermato gran parte del gruppo visto nei test match del 2025, inserendo però alcune novità interessanti come Matt Faessler, Josh Canham, Pete Samu e Hamish Stewart, provenienti dall’Australia A. L’obiettivo dei Wallabies è consolidare la propria identità e proseguire il percorso di crescita iniziato nel Rugby Championship, in vista del nuovo ciclo tecnico guidato da Les Kiss.
Il pacchetto di mischia resta il cuore pulsante di una squadra che, dopo anni di difficoltà strutturali, sembra aver ritrovato solidità e peso specifico. Rob Valetini si conferma leader di una terza linea fisica e dinamica, supportato da Fraser McReight e Harry Wilson, mentre in seconda linea la coppia Salakaia-Loto–Frost dà equilibrio e potenza. L’assenza del veterano James Slipper apre spazi a nuovi protagonisti in prima linea, dove Angus Bell e Taniela Tupou rappresentano la coppia di riferimento. In regia, invece, Schmidt dovrà sciogliere più di un dubbio: la mediana è in cerca di stabilità, con il giovane Kalani Thomas pronto all’esordio e Carter Gordon deciso a rilanciarsi dopo un periodo di appannamento.
Contro l’Italia, Schmidt potrebbe scegliere un XV vicino a quello titolare. Gli azzurri di Gonzalo Quesada dovranno affrontare una squadra in piena evoluzione ma capace di alzare il livello in ogni momento grazie alla fisicità del pack e alla velocità dei trequarti.
AUSTRALIA – convocati
Avanti
Allan Alaalatoa
Angus Bell
Josh Canham
Nick Champion De Crespigny
Matt Faessler
Nick Frost
Fraser McReight
Josh Nasser
Zane Nonggorr
Billy Pollard
Tom Robertson
Aidan Ross
Lukhan Salakaia-Loto
Pete Samu
Carlo Tizzano
Taniela Tupou
Rob Valetini
Jeremy Williams
Harry Wilson
Trequarti
Filipo Daugunu
Tane Edmed
Josh Flook
Carter Gordon
Jake Gordon
Max Jorgensen
Andrew Kellaway
Ryan Lonergan
Hunter Paisami
Dylan Pietsch
Harry Potter
Hamish Stewart
Joseph-Aukuso Suaalii
Kalani Thomas
Corey Toole