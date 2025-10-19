Rugby, Serie A elite: vincono Fiamme Oro e Petrarca

Si è conclusa la seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi si sono disputate le ultime due partite, che hanno visto le vittorie delle Fiamme Oro e del Petrarca Padova, con la classifica che dopo due giornate è già spaccata in due.

Straripante la vittoria del Petrarca Padova, che in casa si impone per 40-7 contro il Colorno e aggancia, così, in vetta Valorugby, Viadana e Rovigo, tutte a punteggio pieno con 10 punti. Seguono con un punto di distanza le Fiamme Oro, che faticano ad avere la meglio dei Lyons Piacenza, ma alla fine si impongono per 22-27. Classifica spaccata in due, dunque, con cinque formazioni in fuga e cinque a inseguire a debita distanza.

SERIE A ELITE RUGBY – RISULTATI II GIORNATA

Biella v Viadana 35-42

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza 47-0

Mogliano Veneto v Rovigo 13-33

Lyons Piacenza v Fiamme Oro Rugby 22-27

Petrarca Padova v Colorno 40-7

SERIE A ELITE RUGBY – CLASSIFICA

Valorugby Emilia 10, Viadana 10, Rovigo 10, Petrarca Padova 10, Fiamme Oro Rugby 9, Biella 3, Rangers Vicenza 1, Lyons Piacenza 1, Mogliano Veneto 0, Colorno 0