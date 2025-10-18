Rugby
Rugby, Serie A elite: Viadana espugna Biella, vincono Valorugby e Rovigo
Si sono disputati i primi tre anticipi della seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e in campo si conferma il buon momento di forma di Viadana, Valorugby Emilia e Rovigo, che continuano la loro corsa a punteggio pieno.
Se il Valorugby Emilia non ha problemi ad avere la meglio dei Rangers Vicenza, in una partita oggettivamente senza storia e conclusa con un netto 47-0, ben più faticoso è stato l’impegno di Viadana, che sul campo della neopromossa Biella ha staccato il biglietto vincente solo di misura, imponendosi per 35-42, con i piemontesi che si confermano squadra ostica. Nell’ultimo match, infine, dura un tempo il Mogliano (al riposo sotto 3-10), ma nella ripresa è monologo Rovigo che scappa via e si impone 13-33.
SERIE A ELITE RUGBY – RISULTATI II GIORNATA
Biella v Viadana 35-42
Valorugby Emilia v Rangers Vicenza 47-0
Mogliano Veneto v Rovigo 13-33
Lyons Piacenza v Fiamme Oro Rugby
Petrarca Padova v Colorno
SERIE A ELITE RUGBY – CLASSIFICA
Valorugby Emilia 10, Viadana 10, Rovigo 10, Fiamme Oro Rugby 5, Petrarca Padova 5, Biella 3, Rangers Vicenza 1, Mogliano Veneto 0, Colorno 0, Lyons Piacenza 0