Rugby, il Rovigo ed il Petrarca vincono i posticipi del primo turno di Serie A élite

Vincono con bonus offensivo i campioni d’Italia della Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca nei due posticipi della prima giornata della Serie A élite 2025-2026 di rugby maschile, rispettivamente contro i Sitav Lyons, rimasti a bocca asciutta, ed in casa dei Rangers Vicenza 2025, che conquistano invece il punto di bonus offensivo.

La Femi-CZ Rovigo liquida i Sitav Lyons con lo score di 70-10. Gli ospiti marcano al 1′, poi i restanti 79 minuti sono in pratica un monologo dei Bersaglieri, che arrivano a metà gara con il bonus offensivo in tasca sul 35-10. Lo spartito non cambia nella ripresa, con i padroni di casa che mettono a segno altre 5 mete e vincono per 70-10.

I Rangers Vicenza 2025 cedono il passo al Petrarca Rugby con lo score di 27-38. I padroni di casa nella prima frazione risalgono dal 5-12 e vanno al riposo in vantaggio sul 17-12. Nella ripresa, dopo aver subito il pareggio, i Rangers allungano fino al 27-17, ma gli ospiti nel quarto d’ora finale marcano tre mete e vincono per 27-38.

SERIE A ELITE RUGBY 2025-2026

Risultati 1a giornata

Biella Rugby Club v Fiamme Oro Rugby 24-36 (1-5)

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby 35-22 (5-0)

HBS Colorno v Valorugby Emilia 3-59 (0-5)

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons 70-10 (5-0)

Rangers Vicenza 2025 v Petrarca Rugby 27-38 (1-5)

Classifica

Femi-CZ Rovigo, Valorugby Emilia, Rugby Viadana 1970, Petrarca Rugby e Fiamme Oro Rugby 5, Biella Rugby e Rangers Vicenza 1, Mogliano Veneto Rugby, HBS Colorno e Sitav Lyons 0.

Programma 2a giornata

18.10.25 ore 15.30

Biella Rugby v Rugby Viadana 1970

Valorugby Emilia v Rangers Vicenza 2025

18.10.25 ore 16.30

Mogliano Veneto v Femi-CZ Rovigo

19.10.25 ore 14.30

Sitav Lyons v Fiamme Oro Rugby

19.10.25 ore 15.30

Petrarca Rugby v HBS Colorno

TABELLINI

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Lyons 70-10 (35-10)

Marcatori: p.t. 1’ m. Pasini tr. Matenga (0-7), 5’ m. Oliver tr. Thomson (7-7),17’ m. Diederich Ferrario tr. Thomson (14-7), 29’ c.p. Matenga (14-10), 32’ m. Thomson tr. Thomson (21-10), 37’ meta di punizione pro FEMI-CZ Rovigo (28-10), 40’ meta di punizione pro FEMI-CZ Rovigo (35-10); s.t. 43’ m. Vaccari tr. Thomson (42-10), 48’ m. Vaccari tr. Thomson (49-10), 60’ m. Cantini tr. Sante (56-10), 69’ m. Della Sala tr. Sante (63-10), 76’ m. Diederich Ferrario tr. Sante (70-10).

FEMI-CZ Rovigo: Cantini (68’ Gesi); Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Uncini (73’ Fourcade), Bruno; Thomson (55’ Sante), Oliver (55’ Krsul); Casado Sandri, Cosi, Malaspina; Ortis (46’ Ciampolini), Steolo; Bolognini (64’ Swanepoel), Cadorini (46’ Frangini), Leccioli (55’ Della Sala). All.: Giazzon.

Sitav Lyons: Via G (61’ Solari); Pasini, Conti (55’ Camero), Nalaga, Calosso (61’ Franzoso); Matenga W, Via A; Moretto (cap), Bance; Perazzoli (56’ Baas); Cissè (51’ Bottacci), Cutler; Moretti (61’ Salerno), Scatigna (51’ Maggiore- Scatigna), Libero (8’ Bona). All.: Matenga.

Arb.: Dario Merli. AA1: Luca Bisetto, AA2: Ferdinando Cusano. TMO: Giuseppe Vivarini.

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 5/5, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 3/3, Matenga (Sitav Lyons) 2/2.

Cartellini: 37’ giallo Cutler (Sitav Lyons), 40’ giallo Matenga (Sitav Lyons).

Note: Giornata soleggiata, circa 22 °C, presenti allo stadio circa 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5, Sitav Lyons 0.

Player of the Match: Juan Dee Oliver (FEMI-CZ Rovigo).

Rangers Rugby Vicenza v Petrarca Rugby 27-38 (17-12)

Marcatori: p.t.: 4’ m Douglas-Maccari (5-0); 17’ m Citton (5-5); 23’ m Minervino tr Lyle (5-12); 27’ m Coppo (10-12); 34’ m Sperandio tr Perello (17-12); s.t.: 44’ m De Masi (17-17); 48’ m Douglas-Maccari tr Perello (24-17); 62’ cp Perello (27-17); 66’ meta punizione pro Petrarca (27-24); 32’ m De Sanctis tr Lyle (27-31); 80’ m Chillon tr Lyle (27-38).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Douglas-Maccari (66’ Tavuyara), Castro-Ansaldo, Leaupepe, Coppo; Perello (71’ Gregorio), Panunzi (C); Vunisa, Barbi (40’ st Pretz), Trambaiolo (60’ Ferrari); Gomez, Sottana (71’ Mirenzi); Avila-Recio (60’ Leso), Ferrara (71’ Chimenti-Borrell), Zago. All.: Cavinato, Festuccia.

Petrarca Rugby: Lyle; Pietramala (65’ Richman), De Masi, Broggin, De Sanctis; Donato (72’ Destro), Citton (60’ Chillon); Trotta ©, Botturi, Romanini (50’ Marchetti); Ghigo (54’-64’ Nowlan), Galetto; Alongi (50’ Barbatti), Minervino (50’ Montilla), Bizzotto (40’st Pelliccioli). All.: Garcia, Fabiani.

Arb: Franco Rosella (RM). AA1: Riccardo Bonato (RO), AA2: Francesco Pierantoni (RM). TMO: Alex Frasson (TV). Quarto Uomo: Marco Vianello.

Cartellini: 66’ giallo Leaupepe (Rangers).

Calciatori: Perello (Rangers) 3/5; Lyle (Petrarca) 3/5.

Note: giornata soleggiata, temperatura gradevole, terreno in perfette condizioni, 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 1, Petrarca Rugby 5.

Player Of The Match: Douglas-Maccari (Rangers).