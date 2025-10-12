ROMPE IL GHIACCIO! Finalmente Pietro Sighel: prima vittoria in carriera nel World Tour, sorpasso all’ultima curva nei 1000 metri!

La stagione olimpica non poteva aprirsi meglio per Pietro Sighel. La stella della nazionale italiana di short track festeggia la prima vittoria in carriera nel World Tour, conquistando un fantastico successo nei 1000 metri nella prima tappa a Montreal. Un fine settimana finora eccellente per il trentino, che ieri era già salito sul podio con il secondo posto nei 500 metri, senza dimenticare che più tardi sarà protagonista anche con la staffetta.

Il guizzo del campione quello che ha avuto Sighel nel momento giusto. L’azzurro ha piazzato il sorpasso proprio all’ultima curva nei confronti del sudcoreano Rim Jongun, astro nascente dello short track mondiale e vincitore ieri nei 1500 metri. Sul podio ci sale anche il cinese Liu Shaoang, mentre chiudono quarto e quinto rispettivamente il cinese Sun Long e il lettone Roberts Kruzbergs.

Come detto è la prima vittoria di Sighel tra World Tour e Coppa del Mondo (era il vecchio formato). L’azzurro era salito sul podio già undici volte, ma non era mai riuscito ad arrivare sul gradino più alto. Sicuramente una prestazione di grande valore quella di Sighel, che si presenterà a Milano Cortina con ambizioni davvero importanti.

L’ultima vittoria al maschile risaliva al 2021 quando a Nagoya era stato Yuri Confortola a vincere in una gara davvero sorprendente dei 1500 metri, con l’azzurro che riuscì a beffare tutti con una fuga dal primo giro. Per ritrovare, invece, un successo nei 1000 metri bisogna addirittura andare al 2007 con il successo di Nicola Rodigari ad Heerenveen.