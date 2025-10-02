Roma da Guinness dei primati: rigore ripetuto due volte e tre errori contro il Lilla!

È a dir poco clamoroso quanto successo allo stadio Olimpico tra l’81° e l’85° minuto della partita tra Roma e Lille, valevole come seconda giornata di regular season dell’Europa League 2025-2026 di calcio maschile. I giallorossi, passati in svantaggio nel primo tempo per il gol di Hakon Haraldsson, hanno infatti sbagliato tre rigori in rapida successione vedendo sfumare in maniera incredibile il pareggio e incassando la prima sconfitta nel torneo.

Tutto nasce a dieci minuti dal 90′, quando viene concesso (grazie all’intervento del VAR) un calcio di rigore alla Roma per un fallo di mano di Aissa Mandi sugli sviluppi di un corner. Il giocatore designato dalla squadra di Gian Piero Gasperini per presentarsi sul dischetto è il centravanti ucraino Artem Dovbyk, che era subentrato pochi minuti prima a Ferguson.

Dovbyk viene ipnotizzato dal portiere avversario Berke Ozer, ma un difensore del Lille entra in anticipo all’interno dell’area di rigore per negare il possibile tap-in all’attaccante romanista provocando da regolamento la ripetizione del rigore. Ozer firma la seconda parata consecutiva, muovendosi però in avanti (oltre la riga) prima del tiro di Dovbyk e commettendo dunque un’irregolarità.

L’arbitro concede dunque ai padroni di casa una terza chance, e questa volta è Matias Soulé a prendersi la responsabilità, ma anche la sua conclusione viene bloccata dall’estremo difensore turco fallendo in maniere definitiva il gol del potenziale 1-1. Un episodio veramente surreale dunque, forse da Guinnes dei primati, peraltro decisivo ai fini dell’esito del match.