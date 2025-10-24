GP Malesia
Risultati e classifica MotoGP, GP Malesia 2025: tempi FP1. Aldeguer precede Bagnaia e Mir, Bezzecchi 5° davanti a Marini e Alex Marquez
Si è appena conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il miglior tempo porta la firma di Fermin Aldeguer con crono di 2:00.199. Lo spagnolo ha preceduto Pecco Bagnaia che, dopo tante difficoltà, ha dimostrato di essere competitivo su una pista “amica” fermandosi a soli 256 millesimi dallo spagnolo. Terzo tempo per Joan Mir a 349 millesimi davanti al connazionale Pol Espargarò a 382.
Quinta e sesta posizione per altri due italiani, ovvero Marco Bezzecchi a 392 millesimi e Luca Marini a 403. Settimo Alex Marquez a 521, poi vediamo Fabio Quartararo e Jack Miller che precedono Pedro Acosta che completa la top10. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio la classifica della FP1 di Sepang.
CLASSIFICA FP1 GP MALESIA 2025 MOTOGP
1 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.199 6 12 328.2
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.455 5 11 0.256 0.256 332.3
3 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.548 6 12 0.349 0.093 334.3
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’00.581 3 11 0.382 0.033 328.2
5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’00.591 9 13 0.392 0.010 331.2
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.602 10 12 0.403 0.011 330.2
7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.720 7 9 0.521 0.118 332.3
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’00.733 5 12 0.534 0.013 330.2
9 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’00.806 3 7 0.607 0.073 329.2
10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.863 3 10 0.664 0.057 333.3
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’01.163 4 11 0.964 0.300 329.2
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.261 6 15 1.062 0.098 331.2
13 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’01.275 7 11 1.076 0.014 327.2
14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’01.313 4 12 1.114 0.038 331.2
15 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’01.338 7 12 1.139 0.025 332.3
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’01.399 4 11 1.200 0.061 328.2
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’01.465 4 11 1.266 0.066 329.2
18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’01.579 9 12 1.380 0.114 331.2
19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’01.757 4 11 1.558 0.178 326.2
20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.396 10 12 2.197 0.639 328.2
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’02.838 10 12 2.639 0.442 326.2
22 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 2’02.952 7 11 2.753 0.114 328.2
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’02.985 10 13 2.786 0.033 329.2