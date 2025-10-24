Formula 1
Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP1. Leclerc precede Antonelli, attardato Fuoco con l’altra Ferrari
Il Mondiale di F1 2025 è proseguito oggi, venerdì 24 ottobre, con il GP del Messico, valido come ventesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60′, che fa da preludio alla seconda, in programma alla mezzanotte italiana.
Svetta il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, primo in 1:18.380, che precede l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, secondo a 0.107. Terza piazza per il tedesco Nico Hulkenberg con la Kick Sauber, staccato di 0.380, mentre l’italiano Antonio Fuoco con l’altra Ferrari termina ventesimo ed ultimo a 2.474.
F1, Leclerc il più veloce davanti ad Antonelli in FP1 a Città del Messico. Tanti rookie in pista
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MESSICO F1 2025
1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.380
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.107
3 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.380
4 Oscar Piastri McLaren +0.404
5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.536
6 Arvid Lindblad Red Bull Racing +0.617
7 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.658
8 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.710
9 Franco Colapinto Alpine +0.951
10 Alexander Albon Williams +1.004
11 Isack Hadjar Racing Bulls +1.029
12 Fernando Alonso Aston Martin +1.092
13 Patricio O’Ward McLaren +1.300
14 Frederik Vesti Mercedes +1.309
15 Paul Aron Alpine +1.482
16 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.693
17 Ayumu Iwasa Racing Bulls +1.773
18 Luke Browning Williams +1.930
19 Jak Crawford Aston Martin +1.991
20 Antonio Fuoco Ferrari +2.474