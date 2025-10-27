Restituito il bronzo di Giacomo Perini alle Paralimpiadi 2024: il TAS ha accolto il ricorso

Una nuova medaglia si aggiunge alla spedizione italiana delle Paralimpiadi di Parigi 2024, a distanza di più di un anno. Si tratta del bronzo nel paracanottaggio i Giacomo Perini. Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico e all’azzurro è stato assegnato quanto ottenuto nella rassegna paralimpica.

Il Tas ha infatti annullato la decisione della Federazione Internazionale di canottaggio (World Rowing) e ripristinato ufficialmente il podio dell’atleta nostrano nella competizione in Francia. Il nostro portacolori era stato escluso dalla classifica della finale PR1 M1x dei Giochi per il possesso di un telefono cellulare a bordo dell’imbarcazione.

Nell’immediatezza del provvedimento, Perini aveva dato questo versione: “La squalifica è nata da una dimenticanza: non me ne ero minimamente accorto. Il telefono non è stato usato, basta controllare. Gli ultimi messaggi risalgono prima del riscaldamento in acqua, l’ultima chiamata ieri sera con lo psicologo“. Una squalifica che, come detto, è stata revocata.

Grande soddisfazione espressa da Luca Pancalli (presidente del Comitato Italiano Paralimpico): “Abbiamo esultato insieme per questo bronzo strameritato. La sentenza TAS ha finalmente ristabilito la verità sulla sua gara ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 scrivendo il lieto fine di questa storia assurda. Sin dal primo minuto e con l’allora Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Beppe Abbagnale, abbiamo sempre creduto in questa medaglia. Giacomo ha dimostrato di essere uno straordinario campione in gara e nella vita. Oggi gli viene restituita la gioia di una vittoria che purtroppo non ha potuto festeggiare a Parigi ma che sono sicuro saprà apprezzare anche oggi, a distanza di oltre un anno e dopo una battaglia legale“, ha dichiarato all’ANSA.

“Insieme alla Giunta Nazionale del CIP, abbiamo offerto tutto il nostro supporto per far valere le ragioni di Giacomo in quella complicata vicenda sportiva, presentando il ricorso e sostenendo le spese legali. Non posso dunque che esprimere piena soddisfazione per l’esito di questo percorso che ha visto coinvolto oltre al CIP, anche la Federazione Italiana Canottaggio. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto va all’avvocato Federico Venturi Ferriolo e all’allora Segretario Generale del CIP, Avv. Juri Stara, Capo Missione alle Paralimpiadi di Parigi, che ha curato l’istruttoria. L’Italia chiude dunque la sua partecipazione ai Giochi di partecipazione di Parigi con 72 medaglie, il record dell’era moderna. Congratulazioni a Giacomo. Che questa possa essere per lui una giornata memorabile!“, ha concluso Pancalli.