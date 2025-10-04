Remco Evenepoel: “Sono un vincente, non vedo l’ora di sfidare Pogacar e Vingegaard”

Remco Evenepoel sarà tra i grandi favoriti per la prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, che andrà in scena domenica 5 ottobre su un esigente percorso in Francia. Il fuoriclasse belga, reduce dal secondo posto ai Mondiali, è pronto per dare vita all’annunciata sfida con lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard: ci sarà un nuovo duello con il balcanico, dopo quello a distanza di settimana scorsa in quel di Kigali, l’inserimento del secondo classificato al Tour de France?

Il Campione del Mondo a cronometro non si è voluto nascondere alla vigilia dell’evento: “Come Belgio, ci assumeremo sicuramente la responsabilità della gara. Poi devo essere essere aperto a due situazioni. Devo essere pronto se arriva un attacco in anticipo, ma vorrei provarci anch’io qualora se ne presentasse l’occasione. Sono un vincente e voglio correre come tale. Quale lo scenario migliore per me? Finire sarebbe bello, ma non è facile. Sono già pronto a diversi scenari”.

Nel 2020 perse la volata decisiva per la vittoria agli Europei di Trento contro Sonny Colbrelli, questa volta punterà alla maglia blu-stellata: “Se il percorso è adatto, vorrò sempre raggiungere la vittoria come obiettivo. Sono sempre motivato, ma queste corse rendono tutto un po’ più speciale. Però devo dire che questo percorso è ancora più selettivo di quello che abbiamo visto in Ruanda”.

Remco Evenepoel si è poi proiettato verso l’annunciata sfida con gli altri due big: “Io e Pogacar abbiamo già dimostrato di essere in buona forma, ma quella di Vingegaard è ancora un punto interrogativo. Sarebbe fantastico se potessimo competere di nuovo l’uno contro l’altro al top della forma in questo Europeo. Sono curioso di vedere come se la cava Jonas, perché lui ha avuto difficoltà in passato con queste gare da un giorno. È comunque un buon corridore e non vedo l’ora di gareggiare di nuovo contro lui e Tadej”.