Remco Evenepoel: “Sono contento della mia prova. Orgoglioso di concludere così la stagione”

Tadej Pogacar non si smentisce, mantiene fede alle premesse della vigilia e aggiunge un nuovo record alla sua strabiliante carriera. Il fenomeno sloveno vince il Giro di Lombardia 2025 e porta così a cinque il numero di successi consecutivi nell’ultima classica monumento della stagione eguagliando la leggenda di Fausto Coppi.

Il campione iridato ed europeo sferra l’attacco decisivo quando manca poco più di 30 km alla conclusione e, come quasi sempre succede, crea il vuoto. Il capitano della UAE Team Emirates-XRG, formazione che agguanta la vittoria numero novantatré di una stagione leggendaria, sfrutta il lavoro dei compagni, guadagna un minuto sul suo acerrimo rivale Evenepoel, che non risponde, e vola solitario fino al traguardo.

Il corridore belga si conferma ancora una volta come il primo degli umani e conquista il suo miglior piazzamento nel Giro di Lombardia. Il capitano della Soudal Quick-Step, secondo classificato, arriva al traguardo con un ritardo di 1’48’ dal vincitore e precede l’australiano Michael Storer della Tudor Pro Cycling Team, terzo con un distacco di 3’14”.

Il fuoriclasse belga commenta così la sua prova: “Sono arrivato di nuovo secondo, questa è un po’ la storia delle ultime settimane…Sono contento della mia prestazione, ho buone sensazioni. Sono contento di come ho guidato, del posizionamento, delle discese. Non posso che essere orgoglioso e felice di concludere la stagione in questo modo“.