Rara discussione di Jannik Sinner con l’arbitro: cosa è successo a Vienna

Jannik Sinner si è sempre fatto apprezzare per la propria professionalità, per una calma serafica e per la capacità di non lasciarsi andare alle emozioni quando è impegnato nell’attività agonistica. Il fuoriclasse altoatesino resta ben lontano dalle proteste a dagli atteggiamenti sopra le righe, anche lo scorso anno non si lasciò andare quando la giudice di sedia incappò in un clamoroso errore nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Nella giornata odierna, però, il numero 2 del mondo si è resto protagonista di una rara discussione in campo durante la semifinale del torneo ATP 500, che lo vedeva impegnato contro l’australiano Alex de Minaur. Dopo esseri issato sul 4-0 (operando un doppio break ai danni del numero 7 del ranking ATP) e avere avuto una palla del 5-0 sul suo servizio, l’azzurro ha subito un break e si è poi trovato sul 4-2.

Nel settimo gioco è andato sotto per 15-30 dopo un fantastico recupero di de Minaur in rovescio e successivamente l’altoatesino ha ricevuto un richiamo (warning) per time violation (violazione di tempo) sul suo servizio. Il 24enne ha recuperato in un amen: bello smash dopo una volée di rovescio, errore di de Minaur dopo un intenso scambio da punto, servizio esterno vincente e 5-2.

Una volta chiuso il game, Sinner ha rivolto un’occhiataccia al giudice di sedia (l’irlandese Fergus Murphy) e poi è andato a parlare, pronunciando un nitido “hai sbagliato”. Il numero 2 del mondo era chiaramente arrabbiato per il warning ricevuto e si è un po’ lasciato andare, uscendo dai suoi schemi. Jannik Sinner ha poi chiuso il primo set in proprio favore per 6-3, si sta giocando per meritarsi la finale da disputare contro il vincente dell’altra semifinale tra Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev.