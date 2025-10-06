Ranking WTA (6 ottobre 2025): Jasmine Paolini resta ottava, Aryna Sabalenka salda in vetta

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 1000 di Pechino: Jasmine Paolini resta in ottava posizione, ma sale a quota 4156. In vetta rimane sempre ben salda la bielorussa Aryna Sabalenka, prima con 11010.

Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, perdono una posizione sia Lucia Bronzetti, che diventa 74ma pur restando a quota 912, sia Elisabetta Cocciaretto, la quale scivola al 92° posto scendendo a quota 795.

Tra le prime 200 del mondo ritroviamo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 150ma con 490 punti, e Nuria Brancaccio, 158ma a quota 463. Sfiora letteralmente la top 200, invece, Camilla Rosatello, che guadagna 66 posizioni ed è 201ma con 348.

RANKING WTA

1 Aryna Sabalenka 11010

2 Iga Swiatek 8553

3 Coco Gauff 7263

4 Amanda Anisimova 5989

5 Mirra Andreeva 4698

6 Jessica Pegula 4653

7 Madison Keys 4459

8 Jasmine Paolini 4156

9 Elena Rybakina 3898

10 Qinwen Zheng 3678

ITALIANE TRA LE PRIME 300

Lunedì 6 ottobre 2025

74 Lucia Bronzetti 912

92 Elisabetta Cocciaretto 795

150 Lucrezia Stefanini 490

158 Nuria Brancaccio 463

201 Camilla Rosatello 348

209 Tyra Caterina Grant 336

210 Silvia Ambrosio 334

272 Nicole Fossa Huergo 253

285 Jessica Pieri 236