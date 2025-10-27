Ranking ATP (27 ottobre 2025): Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti con vista Shelton

Con la doppia via segnata da Vienna e Basilea si chiude una settimana abbastanza ricca di variazioni nel ranking ATP. In particolare, la top ten ha qualche movimento nella sua seconda metà mentre si entra in conti decisivi per la Race, la classifica che riguarda i soli risultati dell’anno.

Escono dai 10 Draper e Rune, ma se l’uno potrà subito riprendersela a inizio 2026 (e avrà la seconda metà come terreno di caccia), per l’altro ci sarà una continua discesa fino al ritorno, con l’augurio che possa esserci nel minor tempo possibile. Alex de Minaur, con la semifinale a Vienna, diventa numero 6, mentre più indietro il balzo più rilevante è quello di Joao Fonseca: il brasiliano, vincendo Basilea (alla stessa età dei primi tornei di Federer, Djokovic e Murray, 19 anni e 2 mesi), è ora parte del club dei primi 30: 28°, con un +18 di saldo.

Il tutto in attesa di un viaggio a Parigi che potrebbe ancora cambiare una quantità infinita di carte in tavola. Comprese quelle per il numero 1, dal momento che ora Sinner ha effettivamente nel mirino Alcaraz in un torneo che mai è stato davvero fortunato per entrambi.

RANKING ATP (TOP 10)

Lunedì 27 ottobre 2025

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11340

2. Jannik Sinner (ITA) 10500

3. Alexander Zverev (GER) 6160

4. Taylor Fritz (USA) 4685

5. Novak Djokovic (SRB) 4580

6. Alex de Minaur (AUS) 3935 (+1)

7. Ben Shelton (USA) 3820 (-1)

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3685

9. Casper Ruud (NOR) 3235 (+2)

10. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3195 (+2)

Al di là del discorso legato ai due uomini che trascinano il movimento italiano al giorno d’oggi, nella top 100 il meglio lo fa Matteo Arnaldi, che guadagna sei posti con il secondo turno a Vienna. Da rilevare è però qualcosa che accade fuori dai 200: il +18 di Federico Cinà con la finale raggiunta ad Amburgo (Challenger). Il siciliano è ora numero 209, con l’obiettivo di entrare nei 200 (mentre per le Next Gen ATP Finals il discorso si allontana non di poco, anche se va detto che nel 2026 potrà puntarvi con più decisione).

ITALIANI IN TOP 200

Lunedì 27 ottobre 2025

2. Jannik Sinner 10500

8. Lorenzo Musetti 3685

23. Flavio Cobolli 1975 (-1)

27. Luciano Darderi 1624 (-1)

45. Lorenzo Sonego 1130

61. Matteo Berrettini 905 (-2)

66. Matteo Arnaldi 883 (+6)

76. Mattia Bellucci 783 (+1)

81. Luca Nardi 747

132. Francesco Passaro 480 (+7)

140. Andrea Pellegrino 448 (+3)

150. Matteo Gigante 407

153. Giulio Zeppieri 389 (+4)

154. Francesco Maestrelli 389 (-1)