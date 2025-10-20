Ranking ATP (20 ottobre 2025): Sinner insegue Alcaraz, Musetti stabile in top-10

Non ci sono aggiornamenti così significativi nel ranking ATP. Lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner dominano sempre la scena e l’iberico svetta coi suoi 11340 punti, rispetto ai 10000 di Jannik, in una settimana in cui entrambi sono stati impegnati nell’esibizione di Riad (Arabia Saudita), dove l’azzurro si è imposto per la seconda volta consecutiva nella finale contro Carlitos.

Sarà interessante capire se le cose cambieranno nella stagione indoor, che avrà nelle ATP Finals di Torino l’evento più importante. Alle spalle dei due citati, gli altri sono molto distanziati. Il tedesco Alexander Zverev è n.3 con 5930 punti, davanti all’americano Taylor Fritz (4645), al serbo Novak Djokovic (4580), allo statunitense Ben Shelton (4100), all’australiano Alex de Minaur (3935), a Lorenzo Musetti (3685), al britannico Jack Draper (3590) e al danese Holger Rune (3180), tornato in top-10.

Un ritorno amaro però per quest’ultimo, visto il grave infortunio subìto nel corso della semifinale dell’ATP250 di Stoccolma: rottura del tendine d’Achille per il classe 2003 e lungo stop. Da sottolineare l’undicesimo e il dodicesimo posto del canadese Casper Ruud (3145) e del canadese Felix Auger-Aliassime (3145), vincitori rispettivamente nella capitale svedese e a Bruxelles.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 20 ottobre 2025

1. Carlos Alcaraz 11340

2. Jannik Sinner 10000

3. Alexander Zverev 5930

4. Taylor Fritz 4645

5. Novak Djokovic 4580

6. Ben Shelton 4100

7. Alex de Minaur 3935

8. Lorenzo Musetti 3685

9. Jack Draper 3590

10. Holger Rune 3180

Per Musetti, dunque, si conferma una stabilità in top-10, ma è chiaro che bisognerà ottenere dei buoni risultati in queste ultime settimane del 2025 per mantenere tale status. Estendendo il discorso agli altri italiani, Flavio Cobolli si conferma il n.3 d’Italia (n.22 del mondo), ma deve guardarsi dall’ascesa di Luciano Darderi (n.26). Dietro di loro ci sono Lorenzo Sonego (n.45), Matteo Berrettini (n.59), Matteo Arnaldi (n.72), Mattia Bellucci (n.77) e Luca Nardi (n.83) in top-100.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 20 ottobre 2025

2. Jannik Sinner 10000

8. Lorenzo Musetti 3685

22. Flavio Cobolli 1975

26. Luciano Darderi 1649

45. Lorenzo Sonego 1130

59. Matteo Berrettini 905

72. Matteo Arnaldi 818

77. Mattia Bellucci 783

83. Luca Nardi 747