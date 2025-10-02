Ranking ATP (2 ottobre 2025): Sinner accorcia su Alcaraz, Musetti manca il sorpasso su Draper

Dopo la conclusione dei tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino, è stato rilasciato il ranking ATP: Jannik Sinner resta in seconda posizione, ma diminuisce il suo svantaggio nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, il quale si rimane con 590 punti punti di margine sull’azzurro, il quale però ripartirà virtualmente a Shanghai con un gap di 1390 dall’iberico, che non sarà presente in Cina.

Lorenzo Musetti, ritiratosi nei quarti di finale a Pechino, difende ancora la top ten rimanendo stabile al numero 9, ma manca il sorpasso ai danni del britannico Jack Draper, che si sarebbe concretizzato in caso di accesso alle semifinali.

Alle sue spalle salgono Flavio Cobolli, 22° (+3), e Luciano Darderi, 29° (+1), mentre scendono Lorenzo Sonego, 46° (-2), Matteo Berrettini, 59° (-3), e Mattia Bellucci, 69° (-5). Restano nove, inoltre, i tennisti italiani tra i primi 100.

Alle spalle dei primi sette già citati, infatti, sale Matteo Arnaldi, 71° (+2), mentre scende Luca Nardi, 88° (-3). Si confermano 14 nel complesso gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di altri 5 italiani tra il 136° ed il 161° posto.

RANKING ATP

Giovedì 2 ottobre 2025

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10950

3 Alexander Zverev 5980

4 Taylor Fritz 4995

5 Novak Djokovic 4830

6 Ben Shelton 4190

7 Alex de Minaur 3735

8 Jack Draper 3590

9 Lorenzo Musetti 3555

10 Karen Khachanov 3190

ITALIANI TRA I PRIMI 200

22 Flavio Cobolli 1990

29 Luciano Darderi 1609

46 Lorenzo Sonego 1105

59 Matteo Berrettini 925

69 Mattia Bellucci 857

71 Matteo Arnaldi 838

88 Luca Nardi 727

136 Andrea Pellegrino 468

139 Francesco Passaro 449

144 Matteo Gigante 442

153 Francesco Maestrelli 390

161 Giulio Zeppieri 362