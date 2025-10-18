Rally Europa Centrale 2025, Rovanpera in testa dopo quattordici speciali, Tanak secondo con distacco

Si è oggi conclusa la terza giornata del Rally Europa Centrale 2025, dodicesimo e terzultimo round del Mondiale WRC 2025. In attesa della giornata finale di domenica, oggi si sono disputate sei tappe speciali che hanno alterato la classifica. La tappa numero nove, che ha aperto il sabato sull’asfalto mitteleuropeo è stata conquistata da Kalle Rovanpera (Toyota).

Il finlandese è riuscito ad anticipare Ott Tanak (Hyundai, +0.08) e Sebastien Ogier (Toyota, +01.3). Stesso vincitore per la SS10, con Rovanpera che questa volta ha concluso il percorso di 21.95 chilometri beffando Elfyn Evans (Toyota, +06.4) e nuovamente Ott Tanak (+08.7). Le carte si sono rimescolate nel corso della terza prova di giornata, nella quale il finlandese è comunque riuscito ad acciuffare il podio.

La SS11 è stata dunque conquistata dal giapponese Takamoto Katsuta che ha anticipato l’estone Ott Tanak (+01.4). Quest’ultimo ha trovato gloria nella speciale numero dodici, seguito sempre da Rovanpera. Le ultime due speciali sono state infine conquistate rispettivamente da Katsuta e dal belga Thierry Neuville (Hyundai), con Tanak che si è assicurato in entrambe le manche la seconda posizione.

Prima della giornata finale di domani, con le ultime quattro tappe speciali, la classifica vede sempre in testa Kalle Rovanpera con un vantaggio di 36.3 secondi su Ott Tanak. Segue Elfyn Evans a +47.7.