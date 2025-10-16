Rally Europa Centrale 2025, Ogier precede Rovanpera nella prima giornata. Avvio in salita per Hyundai

Va in archivio senza grossi colpi di scena la giornata inaugurale del Rally Europa Centrale 2025, valevole come dodicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale WRC. Le prime due prove speciali dell’evento non hanno generato distacchi importanti tra i big più attesi della vigilia, mentre a partire da domani si potrà cominciare a fare la differenza su un maggior chilometraggio.

Al termine dei due giri odierni della Golf und Therme (12,83 km cronometrati da percorrere due volte) troviamo in vetta alla classifica generale il fuoriclasse francese Sebastien Ogier con il tempo complessivo di 12:48.4. Il leader del Mondiale si è imposto nella prima speciale del giovedì, per poi venire bruciato di un solo decimo nella seconda dal compagno di squadra Kalle Rovanpera.

Il fenomeno finlandese ha completato la doppietta provvisoria della Toyota, attestandosi al posto d’onore nella graduatoria assoluta del day-1 sull’asfalto mitteleuropeo con un distacco di 1″6 da Ogier. Avvio difficile per le Hyundai, con il francese Adrien Fourmaux l’unico a limitare i danni inserendosi in terza piazza a 3″9 dalla vetta ma davanti ad altre tre GR Yaris Rally1.

Alle spalle dei primi tre si sono inseriti infatti altre Toyota con il finlandese Sami Pajari 4° ed il giapponese Takamoto Katsuta 5° a 5″6 ed il britannico Elfyn Evans 6° a 6″0 precedendo le Hyundai i20 dell’estone Ott Tanak e del belga Thierry Neuville, rispettivamente 7° e 8° a 6″1 e 6″3 dal leader di tappa.