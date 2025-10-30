Quilter Nations Series rugby 2025: il Sudafrica perde pedina per squalifica monstre

Non ci sarà il pilone Jan-Hendrik Wessels per la sfida tra l’Italia e il Sudafrica in programma sabato 15 novembre a Torino. Il giocatore, infatti, ha vista confermata la squalifica di ben 8 settimane che gli farà saltare tutti i test match autunnali e lo vedrà tornare in campo solo a dicembre.

Wessels è stato accusato di aver afferrato i genitali di Josh Murphy durante la sfida tra i suoi Bulls e il Connacht. Un gesto non visto dall’arbitro durante il match – che ha infatti punito l’irlandese per la violenta reazione avuta – ma che ha portato il giudice sportivo a condannare Wessels a 9 settimane si squalifica.

Il pilone sudafricano ha fatto appello, ma oggi la commissione disciplinare dello URC ha rigettato l’appello, riducendo solo la squalifica di una settimana. 8 settimane che significano – con un turno dell’United Rugby Championship già saltata – per Wessels l’impossibilità di rispondere alla convocazione di Rassie Erasmus per i cinque test match del Sudafrica.

Un duro colpo per gli Springboks, con Wessels che nel 2025 è diventato una pedina importante per i sudafricani, ma anche per i Bulls, che perderanno il giocatore per i primi due turni di Champions Cup contro Bordeaux e Northampton Saints.