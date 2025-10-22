Quanti soldi può guadagnare Sinner a Vienna? Gli assegni palio turno per turno

Dopo aver fatto il colpaccio a livello economico aggiudicandosi i 6 milioni di dollari in palio al Six Kings Slam (torneo esibizione) di Riad, Jannik Sinner torna in campo questa settimana sul veloce indoor di Vienna per l’ultimo ATP 500 della sua stagione in attesa del Masters 1000 di Parigi e delle Finals di Torino per mettere del fieno in cascina nell’inseguimento a Carlos Alcaraz per la leadership del ranking mondiale.

In assenza del fenomeno spagnolo, Sinner viene accreditato della prima testa di serie in Austria ed è ovviamente il favorito d’obbligo per la conquista di un titolo che aveva già ottenuto nel 2023. Il pusterese debutterà oggi pomeriggio contro il tedesco Daniel Altmaier per poi incrociare eventualmente agli ottavi Flavio Cobolli in un derby azzurro.

Nella strada verso la finale gli avversari più temibili tra quarti e semifinali potrebbero rivelarsi l’imprevedibile kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur, mentre dall’altra parte del tabellone c’è grande incertezza e sono numerosi i possibili candidati a raggiungere l’ultimo atto. Il torneo viennese, oltre a 500 punti per il ranking, prevede anche un prize money di tutto rispetto con oltre 500mila euro destinati al vincitore dell’evento.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER A VIENNA?

PARTECIPAZIONE: 21.345 euro.

IN CASO DI ELIMINAZIONE AGLI OTTAVI: 40.025 euro.

IN CASO DI ELIMINAZIONE AI QUARTI: 74.980 euro.

IN CASO DI ELIMINAZIONE IN SEMIFINALE: 146.765 euro.

IN CASO DI SCONFITTA IN FINALE: 275.390 euro.

IN CASO DI VITTORIA: 511.835 euro.