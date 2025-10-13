Quanti soldi guadagnerà Sinner al Six Kings Slam 2025? Gettone cospicuo per la partecipazione, astronomico per la vittoria…

Jannik Sinner parteciperà al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo che andrà in scena sul cemento di Riad (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Si tratta di una manifestazione di esibizione, giunta alla sua seconda edizione, ma che ricopre un’importanza rilevante considerando il faraonico montepremi garantito dagli organizzatori. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’appuntamento da detentore del titolo, visto che lo scorso anno riuscì a fare festa dopo aver avuto la meglio su Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Si tratta di una manifestazione a inviti, rivolta ai giocatori in attività che hanno vinto degli Slam e ad alcuni tennisti di punta del panorama internazionale. Jannik Sinner incomincerà il proprio cammino ai quarti di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, in modo da meritarsi la semifinale contro il serbo Djokovic. Dall’altra parte del tabellone, invece, lo spagnolo Alcaraz attenderà in semifinale chi avrà la meglio nel confronto tra il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz.

Il tennista italiano è reduce dal ritiro al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai: durante la partita contro l’olandese Tallon Griekspoor è stato colpito dai crampi e ha dovuto alzare bandiera bianca. Si ritornerà in campo dopo una decina di giorni dall’inconveniente rimediato nella metropoli cinese, l’obiettivo è quello di rilanciarsi in maniera perentoria e provare a difendere il trofeo per poi proiettarsi verso il finale di stagione che culminerà con le ATP Finals a Torino nel mese di novembre.

Non verranno messi in palio punti ATP e dunque la lotta per il numero 1 del mondo non sarà al centro dell’attenzione in questo evento, ma a stimolare i giocatori sarà appunto il generoso montepremi. Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la partecipazione al Six Kings Slam? Stiamo parlando di cifre decisamente importanti, visto che la semplice partecipazione assicura un assegno di importo pari a 1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,29 milioni di euro).

Il motivo per presentarsi a Riad è dunque decisamente interessante e lo stimolo per provare a vincere il torneo viene garantito dal super jackpot assicurato a chi alzerà al cielo il trofeo: 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del già citato gettone da 1,5 milioni. Stiamo parlando della cifra più elevata dell’anno per il vincitore di un torneo tennistico: agli US Open ci si fermò a 5 milioni di dollari (circa 4,3 milioni di euro), portati a casa da Alcaraz dopo aver vinto la finale contro Sinner.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SINNER AL SIX KING SLAM?

PARTECIPAZIONE: 1,5 milioni di dollari (circa 1,29 milioni di euro).

IN CASO DI VITTORIA: 6 milioni di dollari (circa 5,16 milioni di euro), comprensivi del gettone di presenza da 1,5 milioni.