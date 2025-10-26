Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Vienna? Assegno robusto e vola nella classifica dei premi

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev nella finale andata in scena sul cemento della capitale austriaca. Il fuoriclasse altoatesino ha subito un break nelle battute iniziali del primo set e ha prestato il fianco al tedesco, ma poi si è prodigato in una splendida rimonta, ha superato un dolore alla coscia sinistra nel terzo parziale e si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5, riuscendo così ad alzare al cielo il trofeo in maniera importante.

Il 24enne ha incamerato 500 punti e mantiene così viva la possibilità di tornare numero 1 al termine del Masters 1000 di Parigi, anche se il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz sarà molto complicato. Il campione in carica di Wimbledon e Australian Open si è prontamente rialzato dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai, prevalendo prima al Six Kings Slam (ricco torneo di esibizione, sconfiggendo Alcaraz nell’atto conclusivo) e poi in questa manifestazione.

Il risultato ha un peso specifico importante dal punto di vista agonistico e sportivo, ma anche il risvolto economico è particolarmente interessante. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria nel torneo ATP 500 di Vienna? Il montepremi riservato a chi ha alzato al cielo il trofeo è pari a 511.835 euro. Il tennista italiano è salito a quota 12,6 milioni di dollari percepiti in stagione sul circuito ATP, a cui si aggiungono i 6 milioni di dollari per il trionfo al Six Kings Slam: totale di 18,6 milioni di dollari, primo nel Prize Money Ranking davanti ad Alcaraz (17,5 milioni).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER PER LA VITTORIA A VIENNA

511.835 euro.

E NELLA CLASSIFICA DEI PREMI…

Primo posto con 18,6 milioni di dollari (12,6 milioni sul circuito ATP + 6 milioni al Six Kings Slam).