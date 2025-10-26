Quanti soldi guadagna Elia Viviani con la vittoria ai Mondiali? Assegno contento per chiudere la carriera

Elia Viviani si è laureato Campione del Mondo nell’Eliminazione, trionfando al Velodromo di Santiago del Cile in occasione dell’ultima gara della sua gloriosa carriera. Il Campione Olimpico dell’Omnium a Rio 2016 ha conquistato la maglia iridata in questa specialità per la terza volta dopo i sigilli del 2021 e del 2022, salutando con la ciliegina sulla torta l’universo di cui è stato meraviglioso protagonista negli ultimi tre lustri.

Il 36enne veneto ha gestito benissimo lo sforzo in terra sudamericana, emergendo sempre negli sprint che ogni due giorni portavano all’esclusione dell’ultimo classificato. L’azzurro ha saputo prevalere sul neozelandese Campbell Stewart nel duello finale e si è così meritato l’onore di intonare l’Inno di Mameli sul gradino più alto del podio al termine del suo ultimo ballo tra i professionisti. Il risultato è davvero rimarchevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma la soddisfazione del trionfo non è accompagnata da un congruo assegno.

Quanti soldi ha guadagnato Elia Viviani vincendo l’Eliminazione ai Mondiali 2025 di ciclismo su pista? Il riconoscimento economico per le medaglie d’oro in specialità non olimpiche è pari a 5.000 euro, dunque è questa la cifra che il nostro portacolori si è garantito con la stoccata in Cile. L’emolumento sarebbe salito a 8.000 euro se l’Eliminazione fosse stata una specialità olimpica. Questo è quanto garantito dall’UCI, poi chiaramente Viviani avrà altre soddisfazioni da sponsor e altre fonti.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO ELIA VIVIANI CON L’ORO AI MONDIALI?

5.000 euro.