Tennis
Quanti punti sta guadagnando Sinner su Alcaraz a Parigi: il distacco si assottiglia
Esordio vincente nell’ATP Masters 1000 di Parigi per Jannik Sinner, che proverà ad approfittare della sconfitta di ieri dello spagnolo Carlos Alcaraz per tornare in testa al ranking ATP a partire da lunedì 3 novembre, ipotesi che si concretizzerebbe in caso di vittoria del torneo.
Nell’aggiornamento della classifica mondiale rilasciato lunedì 27 ottobre Sinner era a -840 da Alcaraz dopo la vittoria del 500 di Vienna, ma a Parigi era ripartito da -740, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a Parigi-Bercy, dovendo scartare 100 punti, mentre l’azzurro aveva saltato il torneo nel 2024, non avendo scarti.
A causa della sconfitta patita ieri all’esordio, invece, Alcaraz ha incamerato solamente 10 punti per la partecipazione al torneo, salendo a quota 11250, mentre Sinner vincendo quest’oggi e staccando il pass per gli ottavi ne ha guadagnati 100, portandosi a quota 10600, a -650 dall’iberico.
Per operare il sorpasso nel ranking e tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo, Sinner dovrà vincere il torneo: in tal caso balzerebbe a quota 11500, con 250 punti di vantaggio sullo spagnolo. In caso di mancata affermazione dell’azzurro, invece, l’iberico resterebbe numero 1 del mondo.
JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP DOPO PARIGI SE…
– Vince il torneo
RANKING UFFICIALE 27 OTTOBRE 2025
1 Carlos Alcaraz 11340
2 Jannik Sinner 10500 (-840)
RANKING LIVE 29 OTTOBRE 2025
1 Carlos Alcaraz 11250
2 Jannik Sinner 10600 (-650)
RANKING 3 NOVEMBRE 2025 IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A PARIGI
1 Jannik Sinner 11500 (+250)
2 Carlos Alcaraz 11250
DISTACCO SINNER-ALCARAZ TURNO PER TURNO
Sconfitta agli ottavi: -650
Approdo ai quarti: -550
Approdo in semifinale: -350
Approdo in finale: -100
Vittoria del torneo: +250