Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz e cosa deve fare a Shanghai

Nel ranking ATP l’azzurro Jannik Sinner si è portato a -590 dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ma nella classifica live, senza i punti dell’ATP Masters 1000 di Shanghai del 2024, è ripartito da -1390, anche se l’italiano sta giocando il torneo cinese, mentre l’iberico ha deciso di saltare l’appuntamento.

Nel 2024 a Shanghai, infatti, Sinner conquistò il titolo, mentre Alcaraz uscì ai quarti: l’azzurro scarterà dunque 1000 punti, mentre lo spagnolo ne perderà 200: l’italiano, confermando il titolo in Cina avrebbe l’occasione di portarsi a soli 390 punti dall’iberico.

Sinner ha vinto ieri all’esordio ed ha incamerato i primi 50 punti, portandosi a quota 10000, ovvero a 1340 punti di ritardo dallo spagnolo, quando a disposizione ce ne sono altri 950: l’azzurro vincendo il torneo guadagnerebbe 200 punti sull’iberico, proprio quelli che Alcaraz perderà non avendo giocato in Cina.

RANKING ATP UFFICIALE

1 Carlos Alcaraz 11540

2 Jannik Sinner 10950

RANKING ATP LIVE AL 4 OTTOBRE

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 10000

CLASSIFICA IN CASO DI VITTORIA DI SINNER A SHANGHAI

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 10950