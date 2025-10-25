Tennis
Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E se vincesse la finale a Vienna…
Jannik Sinner stacca il pass per la finale a Vienna e si avvicina ulteriormente a Carlos Alcaraz nel ranking ATP: lo spagnolo resta in testa alla classifica mondiale con 11340 punti, e lo sarà anche lunedì 27 ottobre, ma l’azzurro sale a 10330 con la vittoria odierna, e potrà recuperare ulteriore terreno domani in finale.
L’azzurro è ora a -1010 dall’iberico, ma in caso di successo nel torneo si isserebbe a 10500, a -840 da Alcaraz. Lo spagnolo, inoltre, non è ancora certo di rimanere numero 1 dopo il Masters 1000 di Parigi, dato che Alcaraz scarterà i 100 punti degli ottavi dello scorso anno, mentre l’azzurro non ne perderà.
In caso di successo in Austria l’italiano ripartirebbe da -740, mentre in caso di sconfitta nell’ultimo atto dovrebbe rimontare da -910, potendo sperare in entrambi i casi di tornare in testa al ranking vincendo il torneo francese: nella prima ipotesi Alcaraz non dovrebbe andare oltre i quarti, nella seconda lo spagnolo dovrebbe perdere all’esordio.
RANKING ATP UFFICIALE
1 Carlos Alcaraz 11340
2 Jannik Sinner 10000
RANKING ATP LIVE
1 Carlos Alcaraz 11340
2 Jannik Sinner 10330 (10500 in caso di vittoria)