Quanti punti guadagnerebbe Jasmine Paolini se andasse in finale a Wuhan: sorpasso sia nel ranking WTA sia nella Race

Se non è un match point, poco ci manca. Jasmine Paolini scende in campo a Wuhan contro Coco Gauff avendo a disposizione una chance d’oro per ipotecare la seconda qualificazione consecutiva alle WTA Finals. Dopo aver demolito ieri la n.2 al mondo Iga Swiatek con una prestazione sfavillante, l’azzurra ha consolidato il suo ottavo nella Race e quest’oggi potrà andare addirittura all’attacco della settima posizione.

La campionessa in carica degli Internazionali d’Italia affronta per la sesta volta in carriera Gauff, dopo averla battuta in tutti e tre gli scontri diretti andati in scena quest’anno (3-2 il bilancio complessivo dei testa a testa). Un trend piuttosto interessante, che va comunque preso con le molle visto quanto successo ieri proprio a Paolini con Swiatek (6-1 6-2 dopo aver sempre perso nei 6 precedenti).

La miglior versione della toscana ha comunque le carte in regola per sconfiggere ancora la n.3 del mondo, approdando in finale nell’ultimo torneo WTA 1000 della stagione. In caso di vittoria contro la statunitense, la stella del tennis femminile italiano guadagnerebbe altri 260 punti in classifica, volando a quota 4591 nel ranking e a 4391 nella Race.

Un risultato che proietterebbe Paolini alla settima posizione della graduatoria mondiale, superando l’americana Madison Keys (ferma a 4450) e portandosi in scia al sesto posto di Mirra Andreeva (4643). La giovane russa rischia inoltre di subire il sorpasso già oggi nella Race, infatti la 29enne azzurra approdando in finale a Wuhan scavalcherebbe Andreeva di 72 punti allungando soprattutto a +478 sulla kazaka Elena Rybakina, nona e quindi virtualmente prima delle escluse dalle Finals di Riad.