Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: la forbice si riduce ancora…

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, sconfiggendo l’argentino Francisco Cerundolo in due set dopo che ieri aveva avuto la meglio sul belga Zizou Bergs. Il fuoriclasse altoatesino ha manifestato qualche affaticamento fisico nel corso del primo set e ha anche subito un paio di break, poi sul 6-5 in suo favore ha piazzato il turbo per portare a casa il parziale e nella seconda frazione ha giganteggiato, ritrovando una buona brillantezza che fa ben sperare.

Il tennista italiano tornerà in campo venerdì 31 ottobre (ore 19.00) per fronteggiare lo statunitense Ben Shelton, con il chiaro obiettivo di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale francese. Il 24enne ha intanto portato a casa 200 punti grazie a questo risultato e ne ha così recuperati 190 nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che ha perso al secondo turno contro il britannico Cameron Norrie, incamerando soltanto dieci punti per questa trasferta a La Defense Arena di Nanterre.

Jannik Sinner si è così portato a quota 10.700 punti, a 550 lunghezze di distacco dall’iberico, fermo a 11.250 dopo la debacle di martedì sera. Se il 24enne dovesse battere Shelton, aggiungerebbe altri 200 punti al proprio bottino e salirebbe così a 10.900, a -350 dal rivale. In caso di approdo all’atto conclusivo, staremmo parlando di un bottino complessivo di 650 punti e dunque l’altoatesino si isserebbe a 11.150, ad appena cento punti di ritardo da Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner opererebbe il sorpasso e tornerebbe numero 1 del mondo nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo: i 1.000 punti che spettano al vincitore lo farebbero volare a 11.500, balzando al comando del ranking ATP con 250 punti di margine sul rivale alla vigilia delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo (9-16 novembre a Torino) e che potrebbe essere decisivo nell’assegnazione del numero 1 a fine anno.

PUNTI ATP SINNER TURNO PER TURNO A PARIGI

Con i quarti di finale: 200 punti, 10.700 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale semifinale: 400 punti, salirebbe a quota 10.900 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale finale: 650 punti, salirebbe a quota 11.150 punti nel ranking ATP (secondo posto).

Con l’eventuale vittoria: 1.000 punti, salirebbe a quota 11.500 punti nel ranking ATP (primo posto).

POSSIBILE DISTACCO SINNER-ALCARAZ TURNO PER TURNO A PARIGI

Con i quarti di finale di Sinner: 550 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale semifinale di Sinner: 350 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale finale di Sinner: 100 punti in favore di Alcaraz.

Con l’eventuale vittoria di Sinner: 250 punti in favore di Sinner.