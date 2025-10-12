Quanti punti di vantaggio ha Musetti sul primo inseguitore verso le ATP Finals: possibile sfida diretta con Aliassime anche a Bruxelles

La prima edizione dell’ATP 250 di Bruxelles, che rileva Anversa come sede degli European Open di tennis, sarà teatro della sfida per l’ultimo posto utile alle ATP Finals tra l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 1 in Belgio, ed il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 2 del seeding.

I due dunque, per motivi di tabellone potranno scontrarsi soltanto in finale, e lo scenario non sarebbe affatto sconveniente per l’azzurro, dato che l’ultimo atto mette in palio 85 punti ed il divario tra i due contendenti è al momento pari a 530 punti.

Dopo il torneo belga, la lotta per le Finals si sposterà tra Basilea e Vienna, entrambi tornei di categoria 500, con Musetti in Austria ed il canadese in Svizzera, mentre i discorsi potrebbero chiudersi nel Masters 1000 di Parigi-Nanterre, senza dover ricorrere agli ultimi 250, con il nordamericano iscritto a Metz.

TABELLONE ATP 250 BRUXELLES 2025

L. Musetti (1) Bye

Qualificato–M. Arnaldi

Q. Halys-Qualificato

E. Ruusuvuori (PR)-G. Mpetshi Perricard (5)

J. Lehecka (3) Bye

D. Altmaier-Qualificato

R. Opelka-B. Bonzi

R. Bautista Agut-S. Baez (6)

Z. Bergs (8)-R. Collignon (WC)

F. Comesana-D. Goffin (WC)

M. Giron-M. Bellucci

Bye A. Davidovich Fokina (4)

J. Fonseca (7)-B. van de Zandschulp

Qualificato-P. Martinez

F. Cinà (WC)-D. Dzumhur

Bye F. Auger-Aliassime (2)