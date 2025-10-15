Quante posizioni può guadagnare Matteo Berrettini nel ranking ATP a Stoccolma: prossimo scoglio fondamentale

Vincendo il derby con Giulio Zeppieri, Matteo Berrettini ha eguagliato il risultato ottenuto nel 2024 nell’ATP 250 di Stoccolma: l’azzurro, che lo scorso anno era uscito agli ottavi in Svezia, è tornato a quota 905 punti nel ranking ATP, salendo al 59° posto virtuale.

Per continuare a scalare la classifica ed iniziare a guadagnare punti nel ranking, però, l’azzurro dovrà cercare, nel match di domani contro il transalpino Ugo Humbert, l’approdo ai quarti di finale, che varrebbe quota 930 e che lo proietterebbe al 57° posto virtuale.

La qualificazione alla semifinale, invece, porterebbe Matteo Berrettini a 980, in 53ma piazza, mentre il passaggio in finale varrebbe quota 1045 e la 51ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 1130, al 45° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 13 ottobre: 905 punti, 61° posto.

Punti da scartare lunedì 20 ottobre: 25 punti (Ottavi di finale ATP Stoccolma 2024).

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 905 punti, 59° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 930 punti, 57° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 980 punti, 53° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1045 punti, 51° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1130 punti, 45° posto virtuale.