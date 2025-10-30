Tennis
Quante posizioni può guadagnare Jasmine Paolini nel ranking alle WTA Finals: tutti i punti in palio
Alla vigilia delle WTA Finals il ranking e la Race finiscono col combaciare per le otto qualificate all’ultimo torneo stagionale: a Riad, in Arabia Saudita, da sabato 1 a sabato 8 novembre le migliori tenniste dell’anno solare 2025 combattono per conquistare l’ultimo titolo e 1500 punti per la classifica mondiale.
Dato che i punti delle Finals 2024 sono già stati decurtati e che per il singolare, a differenza del doppio, le Finals vengono conteggiate come torneo aggiuntivo rispetto ai 18 valevoli per la classifica mondiale, nessuna delle otto protagoniste scarterà punti nell’aggiornamento del ranking di lunedì 9 novembre.
In caso di successo nel torneo da imbattuta, la vincitrice incasserà 1500 punti totali: ogni vittoria nella prima fase a gironi assegna 200 punti, per un massimo di 600, poi le semifinali ne mettono il palio altri 400, infine l’ultimo atto ne riconosce ulteriori 500.
Con questo gruzzoletto a disposizione, Jasmine Paolini potrebbe spingersi fino al quinto posto della classifica, dato che la statunitense Amanda Anisimova è irraggiungibile, trovandosi a +1562 sull’azzurra. L’altra statunitense Jessica Pegula, invece, attualmente quinta, dista 858 punti per l’italiana.
Più facile, invece, sarà immaginare un possibile rimescolamento delle posizioni dalla sesta all’ottava, dato che la kazaka Elena Rybakina, al momento sesta, vanta appena 25 punti di margine sull’italiana, mentre la statunitense Madison Keys, settima, ne conserva soltanto 10 di vantaggio sull’azzurra.
RANKING WTA PRIMA DELLE FINALS (UGUALE A RACE WTA)
1 Aryna Sabalenka 9870
2 Iga Świątek 8195
3 Coco Gauff 6563
4 Amanda Anisimova 5887
5 Jessica Pegula 5183
6 Elena Rybakina 4350
7 Madison Keys 4335
8 Jasmine Paolini 4325