Quante corse ha vinto Tadej Pogacar nel 2025? L’elenco completo

Gianluca Bruno

Pubblicato

8 minuti fa

il

Tadej Pogacar - Lapresse

Non è stata la sua stagione record (l’anno scorso i successi sono stati 25), ma il 2025 è un’altra annata da sogno per Tadej Pogacar che continua a stupire il mondo e continua soprattutto a riscrivere record su record. Oggi è arrivata l’ennesima perla: il trionfo numero cinque al Giro di Lombardia, raggiungendo Fausto Coppi nell’albo d’oro, ma agguantate tutte consecutivamente.

Lombardia ma non solo: nelle ultime settimane sono arrivate la maglia iridata e quella continentale tra Mondiali in Ruanda ed Europei in Francia, ma anche il quarto Tour de France, la Liegi-Bastogne-Liegi ed il Giro delle Fiandre.

Monumento, trionfi in maglia slovena, ma l’atleta della UAE Team Emirates – XRG ha iniziato a timbrare il cartellino da febbraio, nella corsa di casa per la sua squadra, passando poi per l’ennesima cavalcata trionfale alla Strade Bianche, per volare nella Campagna del Nord (successo anche alla Freccia Vallone) e poi viaggiare in Francia, dove tra Delfinato e Grande Boucle ha dominato in lungo e in largo.

L’ELENCO COMPLETO DELLE VITTORIE DI POGACAR NEL 2025

Gara Data
Giro di Lombardia 11/10/2025
Tre Valli Varesine 07/10/2025
Campionato Europeo su strada 05/10/2025
Campionato del Mondo su strada 28/09/2025
Tour de France (classifica finale) 27/07/2025
Tour de France, tappa 13 (cronometro) 18/07/2025
Tour de France, tappa 12 17/07/2025
Tour de France, tappa 7 11/07/2025
Tour de France, tappa 4 08/07/2025
Critérium del Delfinato (classifica finale) 15/06/2025
Critérium del Delfinato, tappa 7 14/06/2025
Critérium del Delfinato, tappa 6 13/06/2025
Critérium del Delfinato, tappa 1 08/06/2025
Liegi-Bastogne-Liegi 27/04/2025
Freccia Vallone 23/04/2025
Giro delle Fiandre 06/04/2025
Strade Bianche 08/03/2025
UAE Tour (classifica finale) 23/02/2025
UAE Tour, tappa 7 23/02/2025
UAE Tour, tappa 3 19/02/2025
