Tennis
Quando torna Jannik Sinner? Subito Vienna con un tabellone non semplice
Nemmeno il tempo per alzare al cielo il trofeo vinto al Six Kings Slam 2025, torneo d’esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita, che Jannik Sinner dovrà sbrigarsi a tornare in Europa per prendere parte all’ATP 500 di Vienna, che si disputerà nella capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre.
In Austria il tabellone di singolare maschile sarà a 32 giocatori, quindi per Sinner, numero 1 del seeding, non ci saranno bye: l’azzurro dovrà iniziare il proprio cammino dai sedicesimi. Il primo turno del torneo austriaco potrà essere spalmato al massimo su tre giornate, dunque Sinner potrà giocare al più tardi mercoledì 22.
In tal caso, però, Sinner dovrebbe poi giocare tutti i giorni in caso di avanzamento nel torneo. Nell’eventualità in cui, invece, l’azzurro dovesse giocare lunedì 20, ci sarà poco tempo per riposare per Sinner, che invece potrebbe rifiatare un po’ di più in caso d’esordio martedì 21.
Sinner in Austria incontrerà al primo turno il tedesco Daniel Altmaier, sconfitto due settimane fa a Shanghai, poi negli ottavi di finale potrebbe giocare un derby italiano contro Flavio Cobolli, mentre nei quarti di finale l’incrocio potrebbe essere ancora una volta con il kazako Alexander Bublik, numero 8 del seeding.
Nel penultimo atto la sfida sulla carta prevede il match con l’australiano, numero 3 del seeding, Alex de Minaur, infine a presidiare la parte bassa del tabellone è il numero 2, il tedesco Alexander Zverev, possibile avversario di Sinner in finale.
TABELLONE ATP 500 VIENNA 2025
J. Sinner (1)-D. Altmaier
T. Machac-F. Cobolli
F. Cerundolo-A. Michelsen
A. Tabilo-A. Bublik (8)
A. de Minaur (3)-J. Rodionov (WC)
C. Ugo Carabelli-F. Misolic (WC)
A. Popyrin-M. Berrettini
C. Norrie-A. Rublev (7)
D. Medvedev (6)-N. Borges
Qualificato-C. Moutet
T. Etcheverry-N. Budkov Kjaer (WC)
S. Tsitsipas-L. Musetti (4)
K. Khachanov (5)-T. Griekspoor
L. Darderi-B. Nakashima
Qualificato–Qualificato
Qualificato-A. Zverev (2)