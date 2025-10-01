Quando torna Jannik Sinner: nessun respiro, subito Shanghai! Avversario, programma, tv

Jannik Sinner è impegnato quest’oggi nella finale dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese il n.2 del mondo è opposto all’americano Learner Tien e l’obiettivo è centrare il terzo titolo stagionale. L’azzurro, però, non avrà tanto tempo per poter recuperare l’energie, in vista del prossimo torneo a cui prenderà parte. Si tratta del Masters1000 di Shanghai.

Sinner infatti farà il proprio esordio venerdì 3 ottobre, nel 2° turno. L’azzurro affronterà il tedesco Daniel Altmaier, uscito vittorioso al primo round contro l’australiano Tristan Schoolkate. Un giocatore che ispira brutti ricordi, ricordando l’affermazione del teutonico al Roland Garros di due anni fa.

Pochissime ore per Jannik dunque nella preparazione a un torneo che l’ha visto vittorioso l’anno passato. Non ci sarà il suo grande rivale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, infatti, ha deciso di dare forfait per recuperare le energie dopo essere uscito vittorioso dal torneo di Tokyo.

Il tennista altoatesino, comunque, dovrà fare i conti con rivali altamente qualificati, sottolineando il ritorno in campo di Novak Djokovic. L’esordio di Jannik Sinner a Shanghai, dunque, è previsto venerdì 3 ottobre con orario e campo da definire. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

JANNIK SINNER ATP SHANGHAI 2025

Venerdì 3 ottobre

Campo da definire

Orario da definire Jannik Sinner vs Daniel Altmaier

PROGRAMMA JANNIK SINNER ATP SHANGHAI 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport