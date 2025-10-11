Quando torna in campo Jasmine Paolini: i prossimi due tornei decisivi per le Finals

Jasmine Paolini è in piena lotta per qualificarsi alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste di questa annata agonistica. L’azzurra staziona all’ottavo posto nella Race con 4.131 punti dopo aver perso la semifinale del torneo WTA 1000 di Wuhan contro la statunitense Coco Gauff e si è costruita un margine di 218 punti nei confronti della kazaka Elena Rybakina, la rivale con cui è in lotta per meritarsi il pass per l’evento previsto sul cemento di Riad dal 1° all’8 novembre.

Il duello si infiammerà nelle prossime due settimane e la toscana godrà di un ulteriore vantaggio, visto che dovrà scartare soltanto 11 punti (vengono conteggiati i migliori diciotto risultati del 2025) a differenza dei 258 che la kazaka dovrà accantonare. Jasmine Paolini è dunque davvero molto vicina all’ammissione alle Finals, a cui sono già qualificate la bielorussa Aryna Sabalenka, la polacca Iga Swiatek e le statunitensi Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys.

Jasmine Paolini prenderà parte al torneo WTA 500 di Ningbo, in programma sul cemento della località cinese dal 13 al 19 ottobre (sarà la testa di serie numero 4 alle spalle di Anisimova, Pegula e Andreeva). Successivamente la 29enne giocherà il torneo WTA 500 di Tokyo, previsto sul cemento della capitale giapponese dal 20 al 25 ottobre (sarà testa di serie numero 2 dietro a Jegula). In entrambi gli eventi sarà presente anche Rybakina (tds numero 5 e numero), dunque il duello sarà più vivo che mai.

CALENDARIO JASMINE PAOLINI

13-19 ottobre WTA 500 Ningbo (Cina, cemento)

20-26 ottobre WTA 500 Tokyo (Giappone, cemento)

1-8 novembre WTA Finals a Riad (Arabia Saudita, cemento), eventuale