Quando si gioca Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025: ufficiale l’orario. Programma, tv, streaming
Mercoledì 15 ottobre Jannik Sinner tornerà in campo. L’altoatesino disputerà il suo primo match nella Six Kings Slam, torneo di esibizione che si terrà a Riad (Arabia Saudita). Seconda edizione di una competizione che fa discutere per la presenza nel pieno del calendario del massimo circuito internazionale. Tuttavia, l’altissimo prize-money fa gola ai partecipanti.
Sinner, vincitore l’anno passato, affronterà il greco dopo quanto accaduto a Shanghai. Un ritiro amaro per Jannik negli ottavi di finale del 1000 cinese. I crampi l’hanno colto a inizio del terzo set della partita contro l’olandese Tallon Griekspoor. Dopo aver vinto il torneo a Pechino, l’altoatesino non è stato in grado di proseguire nel percorso nell’evento immediatamente successivo.
L’esibizione in questione, quindi, può essere un test sulla sua condizione in una parte di stagione in cui Jannik vorrà fare bene soprattutto alle ATP Finals di Torino, dove l’anno scorso conquistò il titolo, sconfiggendo nella sfida conclusiva l’americano Taylor Fritz. Da capire quale sia lo stato di salute di Tsitsipas, ritiratosi a Shanghai prima di giocare per problemi fisici.
La partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, valida per il torneo d’esibizione “Six Kings Slam”, andrà in scena mercoledì 15 ottobre a partire dalle 18.30 italiane. La copertura dell’evento sarà gestita in esclusiva da Netflix via streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
SIX KINGS SLAM 2025
Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale
Riad, Ore 18.30 italiane
Jannik Sinner (Italia) – Stefanos Tsitsipas (Grecia) – Diretta streaming su Netflix
PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Netflix.
Diretta live testuale: OA Sport.
TABELLONE SIX KINGS SLAM 2025
Le partite avranno inizio alle 18:30 (ora italiana)
Quarti di finale
Mercoledì 15 ottobre
Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE)
Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA)
Semifinali
Giovedì 16 ottobre
Carlos Alcaraz (ESP) vs Zverev o Fritz.
Novak Djokovic (SRB) vs Sinner o Tsitsipas
Finali
Sabato 18 ottobre
Finale 3°/ 4° posto
Finale 1° / 2° posto